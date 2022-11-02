蔡國威做司儀「懷疑人生」　梁珈詠22年只等一個機會

由鄭裕玲、林盛斌（Bob）及陸浩明擔任主持的無綫節目《全能司儀選拔大賽 2022》即將播出。節目為一眾有志成為司儀的藝員提供夢想成真的機會！經過多輪內部面試後，蔡國威、王鎮泉、黃頌明、黃建東及梁珈詠等紛紛入圍，爭奪台慶夜兩大司儀席位。

據悉，今次舉辦《全能司儀》是向1987版本致敬，當年鄭裕玲已擔任評判之一，她與曾志偉表演棟篤笑更成一時佳話，而當年由楊瑞麟奪得「全能男司儀」，鄭韻綸榮膺「全能女司儀」。相隔35年復辦比賽，「年資」最高要算入行26年的「六合彩之子」蔡國威，現年49歲的他由2005年開始於亞視擔任《六合彩》主持，加盟無綫後於2017年開始再度擔任《六合彩》主持，他道出自己的辛酸謂：「我懷疑過自己人生，你唔係做咗10年司儀同主持㗎喇咩？點解呢邊冇人肯用你蔡國威嘅？我又未至於放棄，我相信自己一日仲喺呢度，我都仲有機會去逐步攞番個機會返嚟。」

而22年前透過藝員訓練班加入無綫的梁珈詠，曾參與逾100套劇集的拍攝，但連幕後工作人員亦對她印象模糊。她雖然沒有氣餒，但仍忍不住哽咽：「我都真係仲堅持緊，我哋拍戲機會未必特別多，可能就係等緊一個機會。我覺得自己年份（22年）係多咗少少，但如果我唔再堅持，其實我嚟唔到呢度。」