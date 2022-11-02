大雨淋濕身　透Bra惹身痕

出門後遇着落大雨又冇帶遮，淋到成身濕晒，真係好狼狽。AV業界資深人士神仙乙就表示，淋濕身都唔緊要，最緊要係及時暖一暖身，唔係好容易冷親，好似日本AV嘅雨宿系列咁，講述女優被雨淋濕後同男主角上床激戰取暖，效果係點就唔知，但係過程一定開心到不得了！

放蕩前輩

喺E-BODY出品嘅《濕漉漉的身體和毫無防備的睡衣讓我興奮不已》中，後生仔大雄被公司安排同前輩瀨田一花一齊加班，兩人做到夜深就收工返屋企，點知中途遇上大雨，兩人都被淋到濕晒，好彩一花住喺附近，於是佢就叫大雄上嚟屋企避雨。一入到屋，大雄見到一花若隱若現嘅巨乳搞到硬晒軚，為免被一花發現，佢坐喺梳化度唔敢郁，一花見佢咁怕醜，態度就開始放蕩起嚟，更加出手挑逗對方，令血氣方剛嘅大雄抵受唔住，一於同一花上演連場激戰！

雨中狂歡

由Madonna推出嘅《避雨處是情趣旅館》入面，水戶香奈帶同男下屬真木出差，但回程時遇上大雨淋到濕晒，於是真木便提議去附近嘅情趣酒店避雨，順便吹乾啲衫褲，香奈只好答應。上到酒店房後，真木好熟悉咁向香奈介紹房中嘅設備同玩法，後來更加向香奈上下其手，不過阿妹冇反抗，原來佢結婚之後一直備受老公冷落，久未宣洩嘅慾火就係咁要爆發喇！自此之後，每逢落雨天，香奈就會變得慾火高漲，更主動搵真木激戰，盡情享受高潮快感。

以下犯上

同樣由片廠Madonna出品嘅《出差在商務酒店和女老闆同住一個房間》，講述泰祥同女上司叶愛一齊去傾生意，傾完之後就遇上大雨，兩人都被雨淋濕晒，加上又趕唔切搭尾班車，於是佢哋只好租酒店過一晚。抹乾身之後，兩人就飲啖酒暖一暖身，點知叶愛不勝酒力飲醉咗，呢個時候泰祥居然趁機會以下犯上，更加嚟個直搗黃龍！雖然愛妹失身畀下屬，但卻愛上對方強勁嘅雄風，自此之後，佢經常同泰祥結伴出差兼過夜，目的當然就係方便佢哋重溫好夢啦！