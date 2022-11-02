土豪開餐　女體盛最啱

點先至係土豪？識飲識食固然係其中之一，但係點食法先至最刁鑽又夠「色」香味俱全呢？嚟自台灣嘅女Coser班班就以火辣嘅女體盛話畀一班土豪知，咁樣食法先至夠豪！

痕走餐桌

可能有人會覺得，女體盛呢種食法有幾豪呀？乜你唔知乜嘢叫做眼看手勿動，就算面前嘅囡囡係巨乳尤物，都冇得掂嗰吓先至夠令人忐忑又心癢嘛！唔明白呢種係乜嘢感覺嘅話，咁就要睇吓呢位嚟自台灣嘅性感女Coser兼網紅，英文名叫「BanBan」嘅班班，點樣親身演繹出呢種有得睇冇得「食」嘅誘人感覺。

不過，原來佢最初並唔係咁積極參與Cosplay活動，只係專注喺網上分享性感Cosplay相。佢解釋雖然自己係個Cosplay迷，亦鍾意扮演一啲超性感嘅ACG角色，但其實卻怕出席活動喺大眾面前以性感形象登場，講到底係佢欠缺自信。既然係咁，點解佢後嚟又積極參與Cosplay活動呢？講到尾，咪就係因為有粉絲支持囉！

刺激眼球

原來經常喺網上分享性感Cosplay相嘅班班，憑住露出度相當高，兼且入型入格嘅Cosplay寫真而獲得極高人氣後，令佢自信心番晒嚟，於是就開始參與各種Cosplay活動。雖然係咁，但佢坦言當中亦有過度期，從最初嘅着得密實參與，到後嚟嘅大解放，當中真係要有好強嘅自信，先至可以克服到心理障礙。

不過人紅自然是非多，佢出席活動時固然會成為展場嘅焦點，同時亦會引嚟其他人嘅妒忌。好似早前佢參與活動時，因為Cosplay造型太過性感，而招來唔少人嘅批評，有人質疑佢唔尊重原著，有人認為佢太過暴露，亦有人挑剔佢嘅行為太過出位。不過班班卻一於少理，繼續我行我素，更嚟個火辣女體盛寫真刺激大家嘅眼球同食欲，難怪佢嘅人氣一直有增無減，至今佢兩個社交網合共有逾16萬粉絲，足見佢深受歡迎。

班班嘅Cosplay有幾性感同有幾出位，只要去佢嘅社交網睇睇，就會體驗到有幾火辣！如果覺得仲未夠喉，同時想睇佢最新嘅性感Cosplay寫真嘅話，其實佢仲有OnlyFans帳號，當中嘅露肉度更高，簡直係無底線。