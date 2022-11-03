【是日通勝】

農曆十月初十

壬寅年 庚戌月 庚申日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：上午7時至9時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：拆卸、掃舍

忌：大事勿用

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：3、11、28、34

幸運顏色：藍、黑

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：工作表現得到肯定，宜再接再厲，成功在望。

金牛座：財運穩定，花錢有分寸，沒有事情需要擔心。

雙子座：笑多一點，身心皆受益，還有助帶來好運氣！

巨蟹座：謹言慎行可避免得罪人，任性會招來苦果。

獅子座：包容不等於縱容，要讓另一半明白你的底線。

處女座：財運上升，投資方面嘗到甜頭，可乘勝追擊。

天秤座：做任何決定都要三思，求財切忌不擇手段。

天蠍座：做事無精打采，宜檢討作息習慣，不要熬夜。

人馬座：事業陷入低潮，惟有實事求是才可重回正軌。

山羊座：幸運指數排第一，可望於愛情方面取得突破。

水瓶座：保持樂觀，多展露笑容，愛情運將直線上升。

雙魚座：待人接物不宜太自我中心，要顧及別人感受。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）龍 偏財旺

（跌）虎 壓力大

鼠：以誠待人，言而有信，容易獲貴人賞識。

牛：單身者加把勁，易跟心儀對象修成正果。

虎：是日沖煞，壓力沉重，謀事易畏首畏尾。

兔：抵抗力下降，身體易出問題，好好保重。

龍：偏財大旺，有意外收入，讓你欣喜若狂。

蛇：心態正面，面對棘手問題也能一一解決。

馬：不管多忙也要注意休息，切勿犧牲健康。

羊：珍惜眼前人，加強溝通可化解感情困局。

猴：話頭醒尾，應變能力強，易獲同事信任。

雞：與人相處易發生誤會，退一步海闊天空。

狗：碰到一些不可理喻的人，需要多加忍讓。

豬：運勢差，工作多阻滯，投資易跌入陷阱。

【暢所欲玄】（風水及環境學顧問CalCal師傅）

先避凶後趨吉

看流年風水，主要是希望趨吉避凶，然而在趨旺自己運勢之前，我們必須知道避凶的重要性。

屋和人一樣有運程起跌，有不同的命運。風水師會因應每一年的變化，再用某一種方式，去化洩屋內不吉的位置。

每一年最主要的災星分為兩顆，一顆是二黑病符星，另一顆是五黃廉貞星。災星會為我們的工作構成阻力，令情緒變得悲觀，以及帶來疾病、死亡等威脅。

試想想，假如我們的身體出現了問題，又如何有力量在職場中搏殺？又如何以積極情緒去改善人事問題？

當身體出現問題時，不但需要醫治，更重要是需要時間去恢復，所以趨吉雖然重要，但筆者認為每一年避凶才是更重要的課題，即先避凶，後趨吉也。

災病星於五行屬土，乾燥屬性，宜靜不宜動，挑戰將會後患無窮，所以風水師都會藉着五行土生金的原理，在這個位置擺放金屬物品，減低災病星的威脅。

化洩是基本功，有人使用一塊銅片去解決災星，有人將金這個物質形象化數目化，借力打力，藉此反敗為勝，這就取決於操作者在功力上的高低了。