再添千金影全家福獨欠泳豪　李泳漢幫阿媽平反：佢冇嫌過任何人

李泳漢早前與母親施明缺席李泳豪簽字結婚儀式，因而爆出家庭決裂。近日李泳漢第三度榮升父親，再添一名小公主，但合照中未見李泳豪。被問到是否與弟弟不和時，泳漢坦言不想提及家事，因要保護母親施明免再受傷害。

本報早前獨家報道李泳豪結婚，母親施明與孖生兄長李泳漢沒有被通知出席見證，實在令人始料未及。施明當年與李家鼎離婚後，一直獨力照顧兩子，童星出身的兩兄弟感情亦極之深厚，故事後有指導火線是施明對細新抱有微言。昨日泳漢提及此事，認為要為母親討回公道，他重申：「我阿媽從來冇嫌棄過任何人，向來都畀好大自由度我哋，生唔生仔隨得啲後生，佢唔係會多多意見嘅人，所以咁講對我阿媽真係好唔公平，佢係一百零一分好母親，同鼎爺分開後，佢一個男朋友都冇，就係為咗我哋兩兄弟。我結婚前同太太講得好清楚，一定要孝順佢。」

感激太太「冒險」誕B

當追問到是否真的沒有獲邀出席弟弟的婚宴，泳漢直言不欲談起對方，免得又惹是非：「佢就唔好提啦！佢已經大個仔，我亦要全副精神放喺自己家庭度，依家又多一個小朋友，真係要好努力去搵奶粉錢。今次太太生呢胎好危險，中間要Call多兩個醫生入產房，最後由半身麻醉去到全身麻醉，折騰咗足足4個鐘，好彩母女平安，真係要好錫、好錫我老婆。」他已為小女兒改名Aurora，並多謝囡囡為家人帶來很多歡樂。