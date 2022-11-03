東方日報C1：雞排妹做日本新抱　閃嫁「翻版孔劉」

台灣性感女神「雞排妹」鄭家純昨日宣布已在日本結婚，老公是日籍兒科醫生Akira。她透露雙方透過交友軟件認識，5年感情歷盡離合，雖然她曾豪言炮友無數兼拍過露點寫真，但亦無阻Akira對她的愛，故男方向她求婚時，她立即答允，並火速註冊！

現年29歲的鄭家純突然宣布嫁人，絕對有迹可尋，先是自爆剛推出的露點寫真集是告別作，而4日前她又曾發文詢問網友買鑽戒的事，似是有所預告。她早年曾自爆炮友眾多，至少曾與50人激戰，又指喜歡床伴叫她「小母狗」，言論大膽，但亦無阻真姻緣。

據知，雞排妹早前到日本原來就是為了辦理人生大事，註冊當日，Akira早上依舊應診，而她亦在上課，2人下午抽空領證，雞排妹正式成為醫生太太及日本媳婦，預計本月11日回台灣。

同林志玲老公撞名

雞排妹昨日分享的婚照未見其老公的樣貌，不過有人發現疑似是Akira的社交網帳號，當中有其頭像，並註明工作是醫生，雞排妹亦是其追隨者。Akira高大英俊，網民讚她嫁得好！雞排妹之後在社交網分享喜訊，幸福地表示：「今天在日本入籍了。」獲不少粉絲的祝福。不過有部分網友誤解「入籍」的意思，她再發文更正為「今天在日本完成結婚登記了」，並再發另一篇貼文澄清：「先回覆一個誤會，『入籍』的意思是結婚登記！」她強調自己還是台灣人，外界好奇她是否會冠夫姓，對此，她在留言區補充說明：「下午在區役所辦手續時，先生很開心我可以保留原本的姓氏，所以我還是姓鄭。」

Akira現年31歲，與林志玲丈夫撞名，他與雞排妹2018年在交友軟件上認識。據知他身高超過1米80，而雞排妹曾指其長相神似韓國男神孔劉，坦言起初對於遠距離戀愛仍有猶豫及退縮，不過曖昧幾個月後就決定交往，她更為此勤奮學習日文，而疫情期間，2人因長時間分隔異地，感情歷盡離離合合，幸最終都修成正果。

覓得真命天子的雞排妹透過經紀人康姐轉述，表示曾詢問前男友會否介意她拍露點寫真？當時的男友立即回答指不會娶她，令她反思感情的本質。今年她發行10周年畢業寫真，當中收錄胸部特寫，當時她向醫生男友備案，對方大讚很美，她亦坦誠相對，直言如果他反對，會令她感到困擾，其男友不但不介意，更體貼表示：「如果你感到困擾，我會很心疼。」而這一瞬間就打動了她，認定此君可嫁！他們之後到新加坡旅遊，Akira趁機求婚，她亦立即答應。

是非多多超惹火

鄭家純於2012年替雞排店拍影片而走紅，並獲得「雞排妹」的稱號，入行至今，是非之多與其身材同樣火辣。自稱擁32E上圍的她，早年承認因不滿與她一起拍廣告的模特兒報大數，所以將D Cup身材寫成「E奶」。她去年與台語歌手翁立友爆出性騷擾是非，事後翁立友否認並召開記者會，雞排妹則去現場「踢館」，成為熱話。她亦曾捲入小三疑雲，被指與猛男交往，對方的女友A小姐即炮轟雞排妹是小三，經過一輪擾攘，最終男方與A小姐發聲明向她道歉，指全屬誤會。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：