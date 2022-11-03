艾粒完騷各散東西　少爺占遠走日本湊仔

組合艾粒舉行完20周年演唱會後「各散東西」，終於承認離婚的當奴留港打機做「宅男」，至於有老婆又育有8歲囝囝的另一成員少爺占則舉家去日本旅行，連續3日在社交網上分享溫馨片段，原來在台上好「賤嘴」的少爺占，在囝囝面前是百分百「暖爸」。

少爺占話騷後大有「失落感縈繞不散」的感覺，所以偕囝囝和太太到3年沒到訪過的日本「散心」，而在去程中，身家豐厚的少爺占就坐商務客位，不過他就話坐到腳痛，皆因做了囝囝的「人肉坐墊」：「今天的你去旅行已經不用嬰兒車，可是坐飛機仍然堅持要坐在我大腿看電影，我有一邊膝頭受傷很痛，但此刻無價。」又說臨上機前，發現太太袋滿一袋硬幣，初時深感奇怪，追問下原來是太太為兒子的貼心安排：「原來是為了可以隨時給囝囝扭蛋用。」

陪囝囝到大阪的遊樂場玩時，習慣帶「吉篋」去旅行，方便在瘋狂買新衫的他，抵受不住晚問只得10幾度的寒風，結果不理形象，問囝囝借披肩照笠上身，被樂園的工作人員用日文讚：「你Minion 嘅造型好可愛!」少爺占着囝囝跟對方說多謝，但囝囝就似乎覺得爸爸「會錯意」：「爸爸，其實嗰個人係話你造型可愛唔係我！因為你着咗我件衫。」