睇準優惠　做個至叻搵食人

開心要食，唔開心都要食，想持續「食好西」，就要食得精明，小記搜刮了一些美食優惠，讓大家食得輕鬆冇負擔，不過，脂肪另計呀！

【低至半價享3餐美食】

人生中遇得最多的問題，莫過於下一餐去邊度食、食咩好！如果你常常有這個困惑，不如睇睇海港城全新「一日三餐飲食法」優惠，由即日至11月25日，逢星期一至五， 商場會員只需以超抵賞食價HK$300即可享總值高達HK$600的早、午、晚三餐，優惠程度低至半價。

參與活動的餐廳共有14間，提供逾百個早午晚套餐配搭，並涵概中、西、日、台、越、星馬、泰菜等多國料理，款式多元化，提前在Harbour City Online買好，就唔使到時至諗啦！

【餐飲現金券回贈】

在商場血拼一輪，醫肚就是正經事。沙田中心．沙田廣場即日至11月21日推出《滋味美食賞》，只需於場內以電子貨幣消費滿HK$400，並登記成為會員，即可換領HK$50電子美食禮券，餐飲現金券適用於場內多間餐飲商戶，如台灣夜市的小食與茶飲、日本的大阪燒、章魚燒等，更有甜品、涼果等選擇，無論想即場食還是回家慢慢品嘗都可，滿足你的為食需求。