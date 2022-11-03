30歲以下英國名人富豪榜公布　Dua Lipa身家成女星之冠

由英國雜誌《Heat》舉辦的年度「30歲以下英國名人富豪榜」名單向來備受關注，今年的名單剛出爐。過去「3連冠」的英國唱作天王Ed Sheeran因已年過30歲，今年終於退位讓賢由英國樂壇天王Harry Styles奪冠！

據雜誌估計現年28歲的Harry身家高達1.16億英鎊（約10億港元）排首位，成為30歲以下名人身家之冠。而他亦是男子組合One Direction（1D）中最有米的成員，僅次於Harry就是身家高達5,840萬英鎊（約5.2億港元）的1D舊隊友Niall Horan。至於已離隊的Zayn Malik亦榜上有名排第7位。

至於女星方面，英國天后Dua Lipa憑住歌唱的收入以及廣告代言人的酬金而由去年第8位連升6級，以6,910萬英鎊（約6.2億港元）身家高踞富豪榜第2位。她亦成為30歲以下的女星之中最富有的一人！而僅次於Dua就是現年30歲的英國超模Cara Delevingne。此外，《星球大戰》（Star Wars）上位女星黛絲烈尼（Daisy Ridley）亦榜上有名，她以3,610萬英鎊（約3.2億港元）的身家力壓同片的男星約翰保也加（John Boyega）排第9位。而憑Netflix神劇《怪奇物語》（Stranger Things）上位的英國女星Millie Bobby Brown就以18歲之齡成為「富豪榜」之中年紀最細的一人。