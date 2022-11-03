趣怪波鞋　玩味設計搶Fo！

說到波鞋，除了大家腦海中的百搭經典小白鞋、黑白熊貓鞋、厚底鞋等款式長盛不衰，還有不同創意的設計師將定形的鞋款玩出花樣。包括推出很多搞笑鞋款的創意品牌MSCHF今次推出了骨折石膏鞋；adidas推出了以《阿森一族》（The Simpsons）的經典迷因（MEME）形象為主題的波鞋。而本地品牌LANE EIGHT也有佳作，與街頭人氣漢堡包店Shake Shack打造出環保型格的漢堡包小白鞋，全部都非常值得期待！

骨折石膏波鞋

大玩惡搞創意的品牌MSCHF之前推出了億萬富翁的造型雪條、與Nike和Vans十分相似的鞋款等而引起極大關注度。今次打造的骨折風高筒波鞋「AC1」，又一次讓大家感受到設計師的創意。這款波鞋超似跌傷腳之後穿上用以固定腳腕的復健靴，此鞋款顛覆了大眾對於時尚鞋款的想像，究竟醫療用鞋款是否時尚呢？不過外形似骨折護具，定價卻比護具貴，售價為450美元（約3,532港元）。骨折復健靴「AC1」已於官網上架，大家想入手一對嗎？

創意MEME鞋

運動品牌adias上次釋出與《The Simpsons》合作推出Marge版本的Superstar 鞋款，以Marge濃密的藍色捲髮為鞋面主題。最近出現了以Homer Simpson經典場景設計的Stan Smith鞋款，MEME迷應該一眼就認出來，該場景是Homer陷入草叢的MEME。「Homer陷入草叢.gif」被加在鞋踭位置，用綠色絨毛代表草叢，Homer的形象代替Stan Smith。目前全系列還未有售，預計將在年底在官網上架。

健康綠色漢堡包小白鞋

LANE EIGHT以Trainer AD 1s鞋款打造出有漢堡包元素的Shake Shack小白鞋，鞋款以綠白為主色宣揚健康生活。全鞋由100%全素環保物料製成，不含任何動物成分物料。明亮的網眼白色鞋身配搭綠色鞋帶，並綴以活力感與趣味的鞋帶配飾，包括漢堡包、奶昔及薯條圖案。高性能鞋款搭載彈性鞋面與可緩衝鞋底，適合跑步、健身或進行波比跳等運動時穿着。