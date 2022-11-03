【#娛樂Hashtag】Ben Sir：我讀書冇一日係愉快學習！

Ben Sir（歐陽偉豪）身為香港粵語語言學家、大學英語系學士、語言學博士，竟然會說：「我讀書冇一日係愉快學習！求學不是求分數？求學緊係求分數啦！都戇XX嘅！」Ben Sir為何會這樣說？立即去片《#娛樂Hashtag》！

以往外間將Ben Sir跟「粗口」二字畫上等號，他表示年紀漸大，雖然機器未壞，但要考慮自己的體力方面：「第日同其他機構合作，講一啲無聊嘢，人人都做到就唔需要我啦！」所以他最近就提議兩大王牌計劃，反而跟粗口沒有關係，包括非戲劇的《全球廣東話大曬冷》及喜劇形式的《教育風雲》，後者更打破周星馳的框框，既滿足到觀眾之餘，又能發揮他的所長。

Ben Sir跟太太同屬教育界的專業人士，不過現時膝下未有兒女，二人亦有共識不生小朋友，他認同有小朋友那種開心，但沒有卻可換來舒服，並大嘆這幾十年來過得很苦：「我讀書冇一日係愉快學習，畢業交完博士論文先至開心。」Ben Sir續稱喜歡跟別人的小朋友玩，皆因毋須負責任：「我係負責激發起佢哋嘅思維，畀多啲嘢佢揀同多啲啟法。」

傳統男女校出身的Ben Sir，近年特別留意IB課程，並開辦「維園學堂」，因而聘請了尖子助教授課，他發現部分人讀DSE，部分人讀IB，各有所長，如何將傳統學校的學生，引導到IB課程，這是有一定需求，所以令Ben Sir對IB課程感興趣。Ben Sir笑言有些傳統名校懂得計數：「你由DSE過IB要Interview，In得嗰批都係精英，然後抽少少出嚟，確保100%攞到IB狀元。」