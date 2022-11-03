日系新店　啖啖肉最吸引

0+3一推出，不少朋友現時已身在日本，但總有大部分人要滯留香港，日日望住他們在社交平台發布的美食，不期然都好想食番餐。近期本地有多間日本餐廳開幕，飲食主題多樣化，由和牛、串燒到燒肉都有，更有過江龍登港，就算未能親身到日本，都可以先食餐好。

東京燒肉店

去日本，有很多名店要去朝聖，不過無時間的話，留港消費一樣有得食。近日荔枝角迎來日本東京和牛燒肉專門店銀座炎蔵焼肉，餐廳選用日本產黑毛和牛，還供應如貝身、龜之甲和友三角等稀有部位。午市定食就有精選霜降和赤身部位的和牛霜‧赤燒肉、油脂豐富的友三角及和牛咖喱飯等。其他選擇包括甜香的和牛裹腹牛柳，和牛「極致」6點拼盤有霜降、適中和赤身部位，最啱受啖啖肉的客人。

親民鐵板

在香港吃鐵板燒，除走高級路線，還有親民之選。剛於沙田開設新分店的野郎Steak，主打親民價的煙熏鐵板，店內使用胡桃木煙熏技術，將木香滲入肉內加添風味，當中包括原條牛舌芯、新西蘭羊架和牛舌筋漢堡等，美國肉眼扒會煎到半熟，然後放在鐵板上，讓客人按喜好控制熟度。除此之外還供應多款丼飯和菜式，如番茄丼飯、和風咖喱丼飯等，選擇就更多元化。因應新開張，由現時至11月30日，鐵板美國橫膈肌和鐵板原條牛舌芯有85折，午市套餐送1份小食（每日限10份）。

炭火燒鳥

日本串燒經炭火的加持，惹味之餘，又有股獨特氣息。早前於中環開業的鳥世一，主打日式炭火燒鳥，為客人提供雞心、雞皮等，還有刁鑽部分如雞橫膈膜、雞食道、雞提燈、雞掌肉、雞頸皮、雞皮胸、雞腿根和雞甲狀腺等。店內亦提供廚師發辦，雞腎千層是燒得香脆的雞皮包住雞肉、雞腎和韭菜，口感豐富。另外還有帆立貝紫蘇鹿兒島豚肉卷、一口雞湯和特色咖喱雞飯等，配特選的佳釀，滋味更佳。

和牛懷石

香港遍地都是日式廚師發辦，早前於中環開業的犇，是來自新加坡的過江龍，以懷石料理作主打。餐廚引入小田和牛作食材來打造菜單，菜式有招牌和牛壽司伴冷麵及牛尾凍、紅酒燉和牛柳、炭燒和牛配時令蔬菜、壽喜燒配溫泉蛋。除了和牛，部分菜式亦加入其他矜貴食材，如和牛他他配魚子醬及海膽伴皇室海苔、自家製松露和牛三文治等，讓客人盡情感受到各種滋味。