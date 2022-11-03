二十年前，打過一份政府工，需處理機密文件，但才上班半天，便收到比我高五個職級的人事部主管來電，建議馬上解僱我。

在問話的過程中，「五級」劈頭便質問我：「剛才你用傳真機？」即使我一頭霧水地回答「沒有」，她仍然不理來龍去脈，不停教訓我︰「那我怎麼會收到機密文件？」「機密文件不可以亂傳，我會跟你的上司說。」

掛線後，我一頭霧水，只能夠猜是有人給人事部傳了機密文件？我才剛聽完公職人員指引，還未攪清楚農曆新年能不能收利是，怎樣發傳真啊？再說，就算我懂分身又真的要泄露機密，我怎麼要傳去人事部？完全不合邏輯。

沒多久，高我六級的部門主管跟一位女士前來，女士先跟我打招呼，還有禮地自我介紹，原來，她是比我高七級的部門總管。

「七級」拿着一張八成文字都被塗黑的紙，友善地問我：「你有見過這張機密文件嗎？」

「沒有啊。」

「剛剛人事部跟你說過甚麼？」

（我如實告之。）

「嗯，好，沒事啦，不用擔心。」

不知又多了多久，六級回來跟我說：「是技術人員搭錯線，將人事部和我的部門的電話線互調了，五級才會接收了本應傳給我們的傳真。」

當我以為事情告一段落，他小聲說︰「剛剛五級建議老闆（七級）馬上解僱你。」

我驚訝得張大嘴巴。

「放心，我和老闆都維護你，但你要小心人事部了。」

真倒楣，但還好，六和七都好人。

二十年之後，換我成為老闆，我終於領悟到，六和七不是單純好人，而是醒目。

首先，老闆明辨是非、秉公處事，並非恩惠，而是職責。因為，老闆若不分是非，只會逼使員工為求自保，然後互相推卸責任，那誰來用心工作？久而久之，有能力的必會另謀高就，剩下一堆馬屁精。

這就是五和六七的分別。六和七盡責維護我一次，換我日後賣力工作，朝七晚三毫無怨言。相反，五不問真相就要解僱我，跟她搵食，不會有前途；你做得好，她不會讓你領功；你做錯，她首先推你送死，最後，她的下屬亦不會為她出力。

那三人的結果如何？今天，六和七已躍升到首長級，至於五？只升了一級。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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