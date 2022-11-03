WhatsApp今推「社群」功能　千人聊天仲有得投票？

WhatsApp曾於今年4月預告推出全新「Communities社群」功能，今日正式在香港推出，未來數星期將會陸續讓香港Android及iOS用戶使用。

全新「社群」是WhatsApp近年大型更新之一，旨在讓用戶將不同群組連繫在一起，更輕鬆方便地處理不同群組的對話。新功能為各個群體如鄰居、學校家長、同事等提供一個統一的溝通渠道，成員可在此進行群組對話，轉換不同群組以即時獲取所需資訊，社群管理員亦可以向成員分享重要消息。Android及iOS用戶現可分別透過點擊對話上方或下方的最新「社群」分頁，從而建立新社群或加入現有群組。

此外，WhatsApp亦同步宣布推出3個新功能，包括：在對話中建立投票、進行多達32人的視像通話，以及建立擁有最多1,024名用戶的群組。而社群將沿用多個群組內已有的實用功能，例如心情回應、分享大型檔案、由管理員刪除訊息等。安全性方面，社群功能以端對端加密技術來確保私隱度及安全度，並設有「社群學習中心」，提供不同工具及資源讓用戶學習如何成為一個社群管理員。