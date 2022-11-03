宣布首次出聖誕大碟　Backstreet Boys拍MV因乜惹粉絲呷醋？

下年是美國男子組合Backstreet Boys（BSB）成立30周年紀念，除了日前公布下年2月在亞洲多個城市舉行巡唱之外，昨日又宣布將推出入行以來聖誕專輯《A Very Backstreet Christmas》，給樂迷一大驚喜！

今次是BSB入行以來首張聖誕專輯，成員Howie Dorough表示：「我們等了這張聖誕專輯接近30年了，現在終可推出，實在無比興奮！這是一次很有趣的經驗，將BSB獨有的演繹方式加入我們最愛的經典聖誕歌之中，實在急不及待，要讓粉絲聽到我們的歌曲，一起歡度聖誕。」

BSB除了翻唱Wham！的經典聖誕歌《Last Christmas》之外，亦大唱多首聖誕名曲包括《White Christmas》、《Silent Night》以及《Have Yourself A Merry Little Christmas》等，此外，亦有3首全新原創歌曲。日前，BSB率先推出《Last Christmas》的MV，於MV中，他們罕有地分享錄音的過程，以及拍攝唱片封套的幕後花絮。只見BSB五位成員錄音以外時間都變成了大細路，絕對是童心未泯！

在另一條宣傳片上，BSB齊齊抱起了小狗拍攝，其中「狗癡」Kevin Richardson和AJ McLean散播愛心，抱起小狗時忍不住親吻牠們！不少粉絲看罷後即大為呷醋留言說：「Wow！最幸運的小狗！」、「我希望成為其中一隻小狗！愛你們啊！」