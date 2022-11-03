中年好聲音︱阿妹李玟係天后　李思林認參賽有壓力

無綫音樂選秀節目《中年好聲音》經過一輪初選殺出100強，當中31位參賽者聯同主持車婉婉及4位評審張佳添、伍仲衡、周國豐等舉行拜神，總經理曾志偉亦現身主持切燒豬儀式。

眾多參賽者中既有天后李玟家姐李思林、陳欣健女兒陳早怡、曹敏莉妹妹曹敏寶、參加過ViuTV《肥美人》的李泇霖、王灝兒（JW）友人支嚳儀、《愛．回家之開心速遞》中的「賈名媛」邱芷微、鄺文珣丈夫應德榮、「黑妹」李麗霞女兒蔡穎秋、「屯門娜娜」董幸兒、歌手何弘軒及周吉佩。

李思林被問到賽前可有知會妹妹李玟？她說：「佢呢排比較忙，相信佢知道之後會好開心（有妹妹係天后令你有壓力？）壓力一定有，因為大家一定會拎嚟比較，但我同妹妹嘅聲線係截然不同，希望大家畀個機會我，我會接受大家嘅意見（叫埋妹妹到場支持？）我會叫家姐，其實我今次參賽就係想證明畀佢睇唔使驚，唔使怕比較。」

而陳早怡則透露於最後一刻才通知爸爸參賽：「我唱歌唔係好叻，但好鍾意，本係係陪兩個朋友面試，冇諗過入圍（爸爸有冇畀意見？）問佢就會講，佢不嬲都好尊重我哋（呢排勤力練歌？）係，由報名到現在已看過過百條網上片改善唱歌，不過老公好慘，我冇時間陪佢，好在佢冇投訴，仲好支持。」至於董幸兒就透露當日收到入圍電話時很開心，並即時告知家人：「呢排會聽多啲歌，睇吓邊啲適合自己嘅歌比賽（有冇必殺技？）又冇，呢度咁多唱歌高手（會加入舞蹈？）如果去到跳舞環節，我都可以加插入去嘅。」