板腦新世代　提升競爭力

近年不少國際機構的研究結果顯示，香港在全球的競爭力排名有所下降，因此在「搶企業」、「搶人才」的同時，香港人也要積極裝備自己以提升競爭力。而其中一個裝備方法，就是添置一部板腦方便隨時辦公，這方面市場有不少選擇，其中最新Apple iPad 10效能提升20%，並可配合全新精妙鍵盤摺套使用，躺平也能極速辦公！

窄框大屏 捲動靈活

第10代iPad的外形仿照iPad Air 5而設計，抽走圓形Home鍵，改用電源鍵Touch ID，不但令機身偷薄至7mm、減重至477g，還成功縮窄邊框以容納更大的10.9吋Liquid Retina屏幕，令視野更為廣闊。提到屏幕，今代解像度升至2,360 x 1,640，並保留500nits亮度及原色調技術，室內外都睇得舒服。另外，今代將1,200萬像素前置相機放置於橫向邊框上，無論FaceTime通話或Zoom網上會議取景都更加適合，加上支援122° 視角及「人物置中」功能，讓人物時刻保時在屏幕中央。

新機升級用A14 Bionic晶片，CPU效能提升 20%，圖像處理提升10%，機器學習能力提升80%，有助提升工作及剪片效率。另留意新機升級支援Wi-Fi 6及5G制式，連接速度比上代快30%！配件方面，新版精妙鍵盤摺套以磁力連接至iPad邊框，毋須充電或配對就能使用，而且配備全尺寸鍵盤、14個功能鍵及1mm鍵程，仲首度加入大型觸控板，對應多點觸控手勢，輕掃及捲動瀏覽恍如筆電般靈活！

另購配件一覽

新版iPad Pro

除了iPad 10，Apple同期還帶來新一代iPad Pro，最大特色是升級用8核心M2晶片，CPU比M1晶片快15%，GPU也快了35%，多工處理及大型素材處理變得更為順暢。另外首度支援ProRes影片拍攝，轉換相關片段編碼的速度更快3倍之多。新機對應第2代Apple Pencil，首度加入懸浮感應功能，距離達12mm屏幕也能感應，方便用戶預覽落筆點，繪圖自然更加精準。特別一提，它是少數支援Wi-Fi 6E的平板，下載速度高達2.4Gb/s，比上代快2倍。

手寫順滑

Microsoft Surface Pro 9配備13吋120Hz刷新率的PixelSense全屏幕，下方是1,080p全高清視像前置鏡頭、2W Omnisonic立體聲喇叭及指向性麥克風，獨家G6晶片透過觸覺信號令手寫筆感如紙上划過般順暢。處理器有第12代Intel Core或Microsoft SQ 3，前者效能比上代高出五成，後者則支援5G網絡，並及長達19小時的電池使用時間。

輕度辦公

vivo Pad目標為輕度辦公市場， 配備11吋120Hz屏幕，支援DCI-P3色域、10億色、HDR10及Dolby Vision，原廠鋁合金觸控筆更支援4,096級壓感及熄屏速記，方便用戶第一時間記下要事。內建Snapdragon 870處理器、8GB RAM及最高256B ROM，電池容積高達8,040mAh，可連續15小時移動辦公，44W快充更能在15分鐘充出2.5小時電量。

隨時分體

ASUS CM3是一部2合1 Chromebook，搭載10.5吋FHD觸控式幕，抽出機側Stylus就能畫圖寫字，折出屏幕則能當作平板使用。規格包括MediaTek Kompanio 500處理器、4GB RAM+128GB ROM、800萬像素後置鏡頭及200萬像素自拍鏡頭，而由於採用極為慳電的ARM架構，因此充滿電足夠用12小時。美中不足全機只有一個USB 2.0插口，接駁外置裝置時會較為不便。

平價之選

台電Teclast P30 Air賣點是平，定價僅千元，卻換來10.1吋1,920x1,200解像度全面屏、MediaTek MT6762處理器、800萬像素主鏡頭、500萬像素自拍鏡頭、6,000mAh大容量電池及Android 12系統等配置 ; 而且只有7.8mm厚度又支援4G雙卡雙待，戶外也能隨時辦公。另外雖然容量只有4GB RAM+64GB ROM，幸好可加插1TB microSD。