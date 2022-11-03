熱烈祝賀　仁濟醫院嚴徐玉珊早期教育及訓練中心開幕

(左起)捐建人仁濟醫院顧問局永遠顧問嚴玉麟博士 BBS太平紳士、仁濟醫院顧問局秘書嚴徐玉珊女士MH、主禮嘉賓社會福利署署長李佩詩太平紳士及仁濟醫院董事局主 席葉恭正博士主持揭幕儀式。

【特約報道】承蒙仁濟醫院顧問局秘書嚴徐玉珊女士MH慷慨捐助港幣200萬元正支持服務發展及經徵得社會福利署批准，本院遂以「仁濟醫院嚴徐玉珊早期教育及訓練中心」為單位命名。中心旨在為100名初生至6歲以下有特殊需要兒童提供專業治療、個別或小組綜合訓練，亦為家長提供社工輔導和親子技巧專業指導。中心於2022年11月3日舉行命名暨開幕典禮。

主要服務內容

1.由物理治療師、職業治療師、言語治療師及特殊幼兒工作員提供專業評估服務。

2.按個人綜合訓練計劃，提供適切的個別及小組訓練。

3.家長訓練及支援。

4.免費借用各類玩具，為幼兒進行家居訓練。

5.定期舉辦各項專題講座及家庭活動。

仁濟醫院一直秉承「仁者存心，濟世利眾」的宗旨，現有服務單位102個，其中包括社會服務單位57個，為嬰幼兒、兒童及青少年、長者、殘障人士提供照顧服務。本院現時共有16個復康服務單位，涵蓋超過20種服務類別，包括由學前兒童至成人復康服務，單位繼有獲社會福利署恒常資助早期教育及訓練中心、學前到校支援服務、特殊幼兒中心暨宿舍、地區支援中心、庇護工場、輔助就業服務、輔助宿舍、中度智障人士宿舍、展能中心暨宿舍及嚴重殘疾人士宿舍、餐飲訓練中心及兒童成長發展中心等。

專業治療訓練

應用創新資訊科技產品

運用資訊科技於學童日常訓練當中，除了提升學童學習動機、增加活動趣味外，亦能因應個別學童需要而制定不同的訓練模式，提升訓練效果。

互動虛擬投影遊戲

仁濟醫院嚴徐玉珊早期教育及訓練中心

電話：3695 0292

地址：新界大埔富蝶邨綜合社會服務大樓2樓

電郵：ft@ychss.org.hk