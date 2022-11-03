【營事檔案】西京燒銀鱈魚　高魚油選擇

西京燒銀鱈魚，簡稱西京燒，是日式餐廳的必有貴價菜式，但同時也是日本人常吃的家常菜。西京燒命名是來自醃魚的味噌，西京味噌，是一種早在一千年前的日式宮廷調味料。這是一個十分省時的食譜，只需將魚肉於前一晚醃好，開飯前在焗爐內焗熟即成為一道佳餚，配上白飯及蔬菜，就是營養均衡的一餐。

銀鱈魚 含奧米加3脂肪酸

提起對心血管和大腦健康，以及降低發炎反應的奧米加3脂肪酸，大多會想起三文魚或鯖魚等常吃到的高魚油魚類；而銀鱈魚都是含豐富奧米加3脂肪酸的魚類，每100克的銀鱈魚含有920毫克的奧米加3脂肪酸，雖含量不及含有1500毫克的三文魚高，但都是一個轉換口味的魚類選擇。

西京味噌 較低鈉但仍需注意

味噌是將原材料加入麴菌及鹽巴，發酵而成的調味料，有分為米味噌、豆味噌、麥味噌。西京味噌則屬由米發酵而成的米味噌，發酵時間最短，因而顏色偏白及帶有甜味。

儘管味噌是發酵食品，更有促進健康的作用，但所含的鈉質卻不容小覷。每100克白味噌有大約2560毫克鈉，而一般的味噌甚至更高達有4300毫克鈉。根據世衞建議，一名成年人每天只需要2000毫克鈉。除了高血壓外，近年更有專家報告指出，高鹽飲食可能會增加患上胃癌的風險。

【西京燒銀鱈魚】

材料：

銀鱈魚 250克

味噌 2湯匙

味醂 2湯匙

沙糖 1茶匙

做法：

1.味噌、味醂及沙糖混合成醃料備用。

2.銀鱈魚洗淨後抹上醃料醃30分鐘。

3.抹去銀鱈魚上多餘的的醃料，焗爐180度焗15分鐘至熟透，完成。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。