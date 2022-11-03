JULIA J奶熟女韌力強

近年日本AV界多咗好幾位巨乳女優冒起，當中有人更擁有體積驚人嘅J奶！不過，胸前偉大只係霎眼嬌，要喺AV界企穩陣腳，一定要喺床戲方面交足貨。正如今期「世界Cup」主角JULIA，喺AV界撈咗12年都咁掂，就係因為演出落力又精彩。

胸大肉又嫩

講起日本AV界嘅巨乳女優，真係多不勝數，但唔係個個都有機會紅起嚟，好似山手梨愛同小宵虎南，雖然出道日子尚淺，表現愈嚟愈有水準，前途無可限量；相反有「神之乳」外號嘅安齋拉拉，空有有一副好身材，演出卻漫不經心，令人失望。至於今日同大家介紹嘅JULIA，出道12年，表現一啲都冇跌Watt，甚至可以話係愈戰愈勇。身材方面，JULIA對J奶可以話係無可挑剔，加埋體形纖巧，肌膚細嫩滑溜，可以喺AV界屹立不倒，絕非僥倖。

攻守兼備

JULIA喺2010年登場，雖然只為AV廠E-BODY拍咗3部作品就突然消失，但憑住一副極品胴體，令唔少AV迷留下深刻印象！潛咗水兩年後，JULIA宣布復出，好快就紅遍亞洲。佢喺一次訪問中透露，當初下海係為咗錢，事關屋企遇上火警，冇錢維修，於是就聽朋友提議去拍AV。

家陣JULIA係WANZ同本中兩間AV廠共同擁有專屬權嘅女優，演出可以話攻守兼備，化身饑渴人妻時，可以表現得又姣又主動，飾演被玩弄嘅女性角色，又可以變得柔情似水，楚楚可憐！最重要係表情交到足，令戲味更濃郁，其他女優就算有佢咁好波，亦冇佢演戲咁好睇！