姚焯菲張馳豪「聲夢」成真　麥花臣開騷破「地獄」

「國民初戀」姚焯菲（Chantel）與人氣歌手張馳豪（Aska）本月27日將登陸旺角麥花臣場館，舉行首個演唱會《中銀香港「理財TrendyToo」呈獻：Chantel x Aska #LOMLive Concert》，Chantel和Aska同是《聲夢傳奇》出身，是次聯手開騷，Chantel形容為「聲夢」成真。

為全力以赴，她表示會接受一連串地獄式訓練：「我同家人講好11月要進行『地獄式』訓練，跑步練氣、戒食糖果、薯片等零食，進行密集式練歌排舞，這一個月會謝絕聚會，務求以最好狀態跟樂迷見面。」Aska與Chantel自聲夢以來，一直合作無間，對今次合力開騷，感到十分期待，他笑言：「Chantel話操肌嘅任務交畀我，我會盡力而為，我哋會分工合作，希望給觀眾帶來驚喜。」Aska除了唱得亦演得，在剛播放完的台慶劇《美麗戰場》中飾演阿寶的初戀男友，成為初戀男友的模範，故他會邀請《聲夢》和《美麗戰場》台前幕後來睇騷。

是次演唱會主題為 「#LOMLive」，意思是「Love of My 『Live』」，希望透過歌聲與樂迷分享愛。門票定於7日開售，勢必掀起搶飛潮，若不想辛苦撲飛還有途徑換飛。方法一，凡年屆18至35歲的全新客戶，在4日至15日期間，透過中銀香港手機銀行應用程式，完成2個簡單步驟，成功開戶；方法二，若已經擁有中銀香港綜合理財戶口，只需要推薦一位親友透過手機銀行，並以你的專屬邀請碼完成開戶，即有機會免費換領票值580元演唱會門票2張。Chantel本身是品牌大使，她好鼓勵身邊朋友開立戶口為理財起步。