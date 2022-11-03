焗個靚桑拿 爽到要曳曳

日日做到冇停手，真係好想焗番個靚桑拿，可以出身汗又可以減吓壓！不過，四仔脫星焗桑拿，總係醉翁之意不在酒，真係好曳曳！

焗出慾望

3位血氣方剛嘅男士，一個男女共用嘅桑拿房，究竟會發生咩事？就由Brazzers出品嘅《Teen Temptations #3》為大家開估吧！片廠一向玩開大堆頭，呢套四仔都唔例外，搵嚟Piper Perri、Elsa Jean、Maya Bijou等靚女孭飛，陣容夠晒鼎盛。故事講述3位猛男去度假，諗住焗桑拿舒服吓，點知入到桑拿房見到成班裸體嬌娃，身體即時有反應，搞到呢班裸女忍唔住作出百般挑逗，結果連場肉體交鋒一觸即發。

館主陪焗

獨立桑拿房瀰漫住蒸氣，兩顆寂寞嘅心會唔會趁機互相慰藉？由Sinful XXX製作嘅《Private Spa》就以獨立桑拿房為故事背景，內容講述Rebecca Volpetti、Simony Diamond同Caroline De Jaie合作經營一間桑拿旅館，本嚟諗住打發時間，但因為按捺唔到肉體嘅寂寞，各自搭上男住客，於是3位美乳館主索性喺旅館加推一項陪焗桑拿嘅服務，既可滿足慾望，又能搵更多錢，究竟呢個如意算盤能唔能夠打得響呢？

問你點忍

點解美國四仔片廠咁鍾意焗桑拿題材？其實都唔難理解，喺高溫房間內，一對男女肉帛相見，真係勁有畫面！呢套由Brazzers出品嘅《Wet & Wild Asses #9》，故事正正發生喺桑拿房！話說喺一間陰盛陽衰嘅健身室，一眾身材火辣嘅女郎玩到成身汗，齊齊湧去焗桑拿，但因為太心急，誤入男士專用嘅桑拿房，即被巨大兵器電暈，乜嘢矜持都冇晒，於是喺房內曳曳起嚟。