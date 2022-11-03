沈震軒「回歸」英皇娛樂重心拍電影　唔怕同女友分隔兩地

沈震軒近年「北漂」到內地發展，去年約滿邵氏後，自立門戶開設工作室，但與鍾欣潼一次電影合作，機緣下得到英皇老闆楊受成嘗識，促成當年參加英皇新秀歌唱比賽入行的他「回歸」英皇娛樂，除了內地工作，亦會將重心搬返港拍攝電影。

疫情下令沈震軒過去3年，在港逗留加起來也不夠3個月，北漂3年令他眼界大開，拍電影、拍劇、商演，工作忙過不停。今次「回流」他坦言與女朋友陳欣妍長時間分隔兩地也是其中原因：「呢3年返過嚟3次，每次2、3星期都係處理屋企嘅野，再唔返嚟就家變，女朋友詐型，亦好彩一直有女朋友處理屋企嘅野。」

在內地發展女朋友自然擔心他受到誘惑，他則笑說：「《喜愛夜蒲》係我角色啫，但我唔係咁。呢3年我哋好似Long D咁靠視像，我哋喺屋企都會長時間開住視像，大家睇到對方做乜，連瞓覺都開住放喺隔離，好難得遇到一個行得好遠嘅人，所以都要付出、要有心，唔係奉旨嘅，節日都花好多心機，要佢送禮物，返到嚟就做「柴可夫司機」。」

經過疫情分隔兩地的考驗，拍拖5年的沈震軒與女友感情更加穩固，大家亦有結婚共識，明年踏入40不惑的他說：「男人去到40就嚟料，自己處事成熟咗，亦都去到適婚年齡，真心成功男人背後要有個支持自己嘅女人。」講到結婚他直言不遠，亦準備好求婚：「搵個好時機、好地方就去做呢件事。」

近年角色到無綫台慶劇《超能使者》也是正派的沈震軒希望拍戲能走奸角專業戶路線：「自己畀人感覺亦正亦邪，可唔可以做一個好有型嘅奸角專業戶，反派好玩，依家反派好多時係有原因，同霆鋒《怒火》咁，可以去得盡啲，反派唔夠激就唔好睇，反而小生「好人」仲難做。」