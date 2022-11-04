【是日通勝】

農曆十月十一

壬寅年 庚戌月 辛酉日

吉時：凌晨3時至5時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：上午7時至9時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：祭祀、裁衣、開市

忌：合醬、造酒、栽種

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：8、14、27、33

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：運勢跌至低谷，但希望在明天，毋須沮喪。

金牛座：人緣平平，對身邊人多包容，勿斤斤計較。

雙子座：主動踏前一步，單身者有望看到脫單的曙光。

巨蟹座：做人最緊要問心無愧，遇上霉運也不用擔心。

獅子座：事業運稍遜，即使付出努力也可能食白果。

處女座：運勢平穩，學懂感恩和知足，心情會更好！

天秤座：身心狀態佳，生活稱心如意，謀事易成功。

天蠍座：愛情運比較弱勢，過於被動難獲愛神眷顧。

人馬座：勉強無幸福，勿在不對的人身上浪費時間。

山羊座：控制體重有利健康，但不可單靠節食來減肥。

水瓶座：健康運超強，保持心境平和可度過美好一天。

雙魚座：可從工作中獲得滿足感，面對困難毫無懼色。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）牛 吉星照

（跌）兔 麻煩多

鼠：有財來財去之象，謀事切忌掉以輕心。

牛：吉星高照，不管做甚麼都容易成功。

虎：易分心，效率低，易被競爭對手比下去。

兔：是日沖煞，頭昏腦脹，謀事易迷失方向。

龍：貴人助力強，別錯過爭取表現的好時機。

蛇：話頭醒尾，易取信別人，工作如魚得水。

馬：有伴侶者宜加強溝通，避免感情變淡。

羊：運勢一般，宜做好本分，處事要分輕重。

猴：大方接受異性的邀約，有助新戀情萌芽。

雞：壓力大，易意氣用事，人際關係受影響。

狗：不夠理性，易鑽牛角尖，失財風險極高。

豬：腦筋轉數快，為同事分憂，利拓展人脈。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

嫁個有錢人

現今生活分分秒秒都講錢，普羅大眾所面對的錢財壓力已到了極點。很多人都在不停地思考如何在工作上賺取更多錢財，只想買個安身立命之所，但有幾多人可以夢想成真。有些人不想向命運低頭，於是「嫁個有錢人」的念頭就在其腦海中發芽生根。

世上有3種有錢人：第一種是大家常常在媒體看到的，事業有成的人士，但這種人多是花甲之歲。妙齡女郎未必考慮為如意郎君；第二種是富二代；第三種則為先貧後富，可從面相中找出來。

額頭是官祿宮，反映一個人的事業成就，若額頭凸起，代表此人的成就高。額的左右日月角為福德宮，是指父母的成就，如果額骨闊至眉尾，再加上鼻的長度在比例上偏長，代表此人出身富裕家庭，若行為低調冇女朋友的，是好選擇。如果額骨在眉頭眉中彎曲者，加上下巴兜兜，代表此人必是白手興家。

鼻的長度，在比例上偏長，是指生活輕鬆有財，再加上鼻頭有肉，乃生財有計之人。鼻的長度偏短，為工作辛苦之鼻相，鼻頭有肉且鼻樑高，而且額凸者，代表可憑後天辛勤而獲得富貴。