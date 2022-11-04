蔡思貝「法」力衝視后　龔嘉欣「復活」攔路

藝人蔡思貝再度出擊爭視后，大晒火辣寫真為主演的台慶劇造勢，來勢「胸胸」先贏眼球！不過，新劇被抽調的龔嘉欣最終失而復得，孭飛劇或趕及報名，隨時在視后戰叫尾胡！

蔡思貝兩年前憑劇集《踩過界2》在無綫《萬千星輝頒獎典禮》勇奪最佳女主角，由她主演的新劇《法證先鋒V》，臨急被安排頂替本是台慶劇的《新四十二章》。本是「排骨胸」的她，在社交網上載一輯超激性感照，以深長「事業線」力證事業心！今年的無綫頒獎禮將至，思貝被視為視后大熱，今次「賣大包」似有心造勢！

希望皆大歡喜

不過，思貝表示沒有想過爭獎，她認為《法證V》這類型劇集，參與演出的所有演員都是主角，她說：「因為劇中每個案件帶動成個劇，每條感情線、懸疑戲都係平均分配畀每一個角色，所以大家都係劇集嘅主角。我冇諗過爭獎呢啲，完全冇呢個諗法。」對於《新四十二章》由抽起至趕及推出，思貝揚言喜愛百花齊放，大家演出的劇集都可以出街便皆大歡喜：「做演員個個都想自己套劇可以快啲播，畀觀眾睇到心血結晶，冇話爭唔爭，我真係冇諗過爭獎。」

由龔嘉欣主演的《新》劇因未取得內地批文，未能與內地同步播放，故改由《法證V》頂上，不過事隔幾日，有傳《新》劇依然可以趕及今年上架，暫時定檔12月5日接棒《超能使者》，雖然已非台慶劇，但仍大有機會列入《萬千星輝頒獎典禮2022》候選名單，本與「視后」無緣的嘉欣隨時叫尾胡，一圓美夢！