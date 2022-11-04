東方日報C2：馮小剛財產被起底　兩豪宅市值1.3億

內地名導馮小剛近日被指移民美國，不少網民聲討他「內地賺錢，國外花錢」，但他聲稱只是陪女兒讀書，並幽默指自己「吃不了西餐」。其中最引人談論是其位於美國市值約8,600萬港元的豪宅，再次惹來「資金外移」揣測！據知2014年他以約3,900萬港元購入該豪宅，短短8年已升值1倍有多。另有指他還有一間價值約4,710萬港元的豪宅，兩間豪宅都是「一炮過」付款！

馮小剛2018年曾捲入「陰陽合同」風波，被質疑逃稅，有指他被罰款約21億港元，翌年又傳其公司投資失利，欠債數千萬港元，不過當時他統統否認，內地之工作亦沒有煞停，之前更完成紀錄片《敦煌：生而傳奇》。

「國家有恩於我」

近日有網民發現馮小剛將自己的微博清空，傳他移民美國，同時網上流傳他於美國一座市值1,100萬美元（約8,600萬港元）的豪宅，與太太徐帆「踢拖」的街坊Look送客短片，與早前另一名導張藝謀被傳在外國豪宅的照片相似，當時張藝謀亦被指移民，他以在內地工作的照片來澄清，而馮小剛則於微信朋友圈回應，指很多人向他打聽移民美國的事，其實是以訛傳訛！他寫道：「我和帆子8月初送女兒去入學，孩子小第一次遠行，想陪她適應一段時間，也順帶聊聊項目合作，了解一些電影製作的新技術，等閨女放寒假就回來。」他續指：「我和徐帆這麽熱愛北京眷戀故土，離不開哥們兒吃不了西餐，在中國又有事業，電影拍的都是家國情懷，國家也有恩於我，我移哪門子民呢？」

雖然馮小剛否認移民，不過因這個傳聞再次引次起其位於美國的房產曝光，當年已被質疑在外地進行物業投資避稅，如今又被網民翻舊帳！其實早於2014年7月，他被爆「一炮過」以500萬美元（約3,924萬港元）購入美國洛杉磯北部的半山豪宅，非常豪氣。該豪宅坐擁無敵大泳池，四周有植物綠化，附近鄰居亦非富則貴，現已升值1倍有多，約8,600萬港元，認真和味！另外，2018年他再花逾600萬美元（約4,710萬港元）購下同樣擁靚景的豪宅，兩座豪宅合共市值約1.3億港元！

對裝修講究

除了美國有物業，2010年馮小剛與老婆聯名於香港以5,800萬元買入寶雲道豪宅，他本身在北京亦有不少物業，其中一座豪宅裝修更採用全歐陸式建築，一進入屋內恍如置身中世紀的威廉古堡，網民紛紛大讚他對裝修相當講究。

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