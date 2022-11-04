大腦要排毒　瞓太少增腦退化風險

【特約報道】現代人愈來愈多人了解「排毒」的重要，但其實排毒不局限於將「腸道」內的宿便毒素排走，身體其他器官同樣會積毒，包括我們的大腦。阿茲海默症是腦部病變的一種，阿茲海默症的進程快慢，與大腦中的 β 澱粉樣蛋白（amyloid beta）、Tau 蛋白（Tau proteins，濤蛋白）沉積有關，兩者的黏性斑塊可以殺死神經細胞，長期累積有可能堆積成塊，進而影響記憶力與功能執行力，成為腦損傷先兆。怎樣才能將能引致腦退化的毒素清除？要靠睡眠。

美國波士頓大學的科學家，成功拍下大腦的清洗過程。研究人員在MRI掃描中監察了13名健康的年輕人在深層睡眠時大腦的情況，結果發現，在深層睡眠階段，腦脊髓液會周期性地每20秒大量地流進睡眠中的大腦，以清洗毒素。這些新鮮的腦脊髓液可清洗掉腦中一些有害物質，包括損害腦神經導致腦退化的毒素β澱粉樣蛋白。研究刊登於《Science》。

睡一覺好、睡得深沉，對人體非常重要，這是我多年來的研究和經驗所得，今次波士頓大學的研究進一步證實我的觀點，實在很開心。成年人每天應入睡7小時，當中深層睡眠應佔20%。只有在深層睡眠狀態下，大腦暫停活動，大腦皮層細胞處於充分休息狀態，才能消除疲勞，修復細胞。很多網友說，無論睡了多久，醒來後還是覺得疲倦，就是深層睡眠不夠。長期缺乏深層睡眠，除了增強腦退化風險，更會影響生長賀爾蒙和皮質醇分泌。生長賀爾蒙亦即成人的「維修賀爾蒙」，睡得少，生長賀爾蒙減少分泌，當細胞損傷來不及修復，輕則加快皮膚衰老，提早出現粗糙、暗啞、皺紋、乾燥、鬆弛等衰老現象；嚴重則導致心血管病等症。皮質醇又稱為「壓力賀爾蒙」，睡不夠會增加壓力和食欲，造成「缺覺肥胖」。

要深層睡眠，睡前應避免玩電話接觸藍光，做簡單柔和的運動如瑜伽、拉筋等，也可喝杯熱有機牛奶，以刺激褪黑激素（Melatonin）的分泌。人類大腦的中心點有一個小小的、類似松果狀的結構，稱為松果體（Pineal gland），它會因感應漆黑而分泌出一種特殊的賀爾蒙，稱為褪黑激素。褪黑激素是促進睡眠的激素，幫助調節生理時鐘，同時是一種強力的抗氧化物質，可以防止游離基破壞細胞，防止老化。牛奶、蛋、火雞、牛肉、堅果、五穀、昆布、香蕉等，都是色氨酸（Tryptophan）含量較多的食物，能刺激褪黑激素的分泌。如我有點失眠難以入睡，我就會喝一瓶舒眠美肌飲，所含玄米萃取GABA能幫助放鬆心情，刺激褪黑素分泌，提高睡眠質素，舒眠同時為肌膚補水補膠原。

大腦每天會生產大量廢物，所以必須要給予充足時間讓大腦處理垃圾。好好睡一覺，別讓毒素堆積腦內，造成無法復原的傷害。

膠原舒眠美肌飲：含有6000mg超微細膠原蛋白，極易被人體吸收，幫助推動膠原增新；新配方加入魚軟骨膠原蛋白聚醣複合素，有效提高肌膚水潤感及緊緻度；玄米萃取更能高效提升睡眠質素，幫助瞓得好，睡醒皮膚就好像雞蛋幼滑。

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Profile

Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。