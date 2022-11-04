女人公敵 前夫至愛：高達、《BLEACH》打孖來！

無論風吹雨打、日曬雨淋，都無阻粉絲們追隨偶像的心，而且無分男或女，比如每次只要有由日本遠道而來聯乘舉辦期間限定活動的各大人氣動畫角色，男士們都噪動不已，嚴重情況如一眾「前夫」的不解一樣！

【燃起高達魂】

全港高達迷，你們的神來了！由即日至11月6日奧海城與Bandai以全新動畫作品《機動戰士高達 水星的魔女》為主題、舉行「Bandai Spirits Hobby Exhibition」展覽，場內特設全新高達系列專區，展出一眾主要角色及機體，而主角機體「風靈高達」1.7米大型立像會於全港首度展出，同場亦會有元祖經典「RX-78-2高達」及人氣機體「突擊自由高達」大型立像。

此外，是次更展出最新融入環保概念元素的高達模型，相關環保概念產品更決意在場內公開發售，唔使抽。展覽期間亦特設期間限定店，分階段推出14款會場首發限定版高達模型，周末仲有升級版高達模型教室，邀請專業導師指導小朋友組裝高達模型的不同技巧，名額有限，先到先玩。

【舌尖覺醒熱血精神】

汽水配電視，人生一大樂事，即日至11月7日期間，可口可樂聯乘日本人氣動漫《BLEACH》（另譯《漂靈》）全新電視動畫系列《BLEACH 死神千年血戰篇》熱血登陸尖沙咀K11 Art Mall，舉行「可口可樂Soul Blast 」x 《BLEACH死神千年血戰篇》期間限定體驗，以深紫色為主調，特設五大熱血體驗，包括十大熱血打卡位、全新限定口味汽水試飲、魂境AR擴增實境遊戲 、《BLEACH》極珍貴雕像展示及預售等等，於指定日子完成指定動作如即場試玩魂境 AR 擴增實境遊戲，即有機會免費換領精品，名額有限。