鞏姿希節目驚爆患抑鬱 　邊講邊拭淚

2018年參選港姐入行的鞏姿希（Krystl），現為娛樂新聞台主播，早前參加無綫綜藝節目《全能司儀選拔大賽2022》，勝出兩位將獲得台慶司儀入場券。入行4年，自言不太新也不舊，好想不停進步和挑戰自己，專心向主持方面發展，昨晚（3日)節目播出，驚爆Krystl早前患上抑鬱，鏡頭前Krystl邊講邊拭淚，場面感人。

事後她稱讀書時曾經情緒抑鬱，及後康復痊癒，未料到今年初突然復發，從無公開提及過患病一事，而今次在毫無預警下將秘密公開，內心經過掙扎，她說：「無諗過咁快要喺公眾面對講，但自己唔想認輸，覺得每件事發生總有原因，就決定揭開呢個陰暗面。」她稱今年初病發，情緒低落，感覺崩潰，她說：「就好像每日都是灰色，落雨一樣，好唔開心，但我無打算停工，選擇留低，因為開工令我最開心最舒服，主持係我唯一鍾意嘅嘢，會令我笑，所以我繼續留低做鍾意嘅嘢。」Krystl稱自從公開患病後，得到觀眾、幕後同事和拍擋好多溫暖，自己會正面面對病情。她說：「唔希望觀眾見到一個悲情嘅主持，我唔係，呢個係我成長故事，希望畀同路人一個鼓勵，想同佢哋講，自己經歷過、有唔開心過，但會慢慢好，鼓勵大家一起度過。」