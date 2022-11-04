秋冬機能服　「型」戰惡劣天氣　

翻風落雨又使乜驚？只要穿上防水保暖的時尚機能服飾，就無懼惡劣天氣影響外出心情啦！（互聯網）

隨着颱風「尼格」遠離，本港天氣亦受影響而持續下雨。雖然不像夏天的滂沱大雨，但驟雨伴隨秋風而來，又濕又冷；如果不小心被兩水佔濕身體，更有機會受寒而感冒。所以近日出門最好常備雨傘，並穿上防風防水的保暖服飾。今季不少品牌都有推出全新戶外機能服飾系列，除了一貫的注重實用性，亦考慮到日常穿搭的可襯性，加入年輕時尚設計，大家不妨落足眼力揀番件，「型」戰惡劣天氣！

時尚與功能兼備

瑜伽服品牌Lululemon，近年深受運動愛好者歡迎。今季推出的全新系列當中，不乏保暖及防潑水性能兼備的層次外套。其特點是保暖而不侷促，穿上後能排出多餘熱力兼有效擋風，無懼寒流侵襲。

其中的Rain Chaser Jacket與Lightweight Cropped Jacket，同樣具備防水透氣功能；而新登場的Wunder Puff羽絨外套，設計上更毫無臃腫感，配合下襬位置的收緊設計，可輕鬆調節形態。全個系列都適合颱風及下雨天穿着，想配襯一身休閒造型上街或去運動場做運動，都毫無難度！

專為戶外活動而設

運動品牌PUMA今個秋冬推出型格Seasons系列，採用創新運動工學物料製造，包括一系列針對戶外而設計的功能性鞋款及主打防水的rainCELL系列服飾，能全面抵禦不同狀況的戶外環境。以運動科研物料打造的rainCELL，是專為應付雨天狀況而設計的服飾系列，能讓着用者時刻保持乾爽。高度防水的外套配備可調節的遮光帽舌帽子及彈性領口，就連手指都能全面覆蓋，防止雨水入侵。

至於防水褲則在膝蓋位置特別加厚，方便大家走動亦更加耐用。另外，系列推出了兩個系列的戶外鞋款，當中的FAST-TRAC NITRO是適合越野跑人士穿着的輕巧鞋款，其ProFoamLite中底嵌入NITRO表層，鞋底配備耐用無比的技術PUMAGRIP ATR，無論抓地力、舒適度都是上等。而採用防水物料製造的Voyage NITRO 2 GTX亦同樣性能出色，即使在下雨天穿着，也能Keep住雙腳清爽！