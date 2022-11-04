星級煮意︱新手福音！關嘉敏教你15分鐘炮製尖椒皮蛋

藝人關嘉敏（Carman）近年人氣上揚，在無綫劇集《美麗戰場》中飾演丁子朗的小三「圓圓」更是全城熱話。人靚身材正都未夠，為繽FUN星網節目《星級煮意》親自落廚的Carman，更是入得廚房，她表示懂下廚是冧盡男女老幼的絕技。踏足廚房，全因有個廚藝超卓的爸爸，自小耳濡目染下學成廚藝：「識得煮飯，絕對係冧盡男女老幼嘅勝算，尤其大時大節，出去食飯要訂位又難，但係自己親手煮，見到心愛嘅親朋食清光，嗰刻我真係好有滿足感。我7、8歲開始學，因為爸爸好夜收工，媽媽要煮消夜畀佢，我唔想媽媽咁辛苦，所以幫手學煮，自此愈煮愈有興趣。爸爸係做廚師，會教我刀工，佢都有讚我煮得好食！」

Carman今集介紹的尖椒皮蛋，不單夠惹味，更因製作簡單，15分鐘搞掂，可說是新手或懶人的「福音」食譜。Carman說：「有次去朋友屋企食尖椒皮蛋，成碟畀我清晒，最重要係個秘製醬汁。平時因為開工，少咗好多機會煮嘢食，呢道尖椒皮蛋，所需嘅食材簡單，快靚正搞掂。」想知有幾易整？快啲睇《星級煮意》！

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