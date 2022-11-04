Audi R8 Coupé V10 GT RWD終極V10後驅

新推出的R8 Coupé V10 GT RWD不僅是Audi史上最強後驅超跑，亦是R8 V10停產前的終極告別作，全球僅限量生產333輛。（互聯網）

隨着逐漸步向電動化，奧迪(Audi)旗下的旗艦級超跑R8 V10車型，最終都逃不過停產的命運。專門研發製造高性能車款的Audi Sport部門，最近為R8推出終極V10後驅特別版R8 Coupé V10 GT RWD (簡稱R8 GT)，以作R8跟V10引擎的終極告別。廠方亦公布此特別版本只會生產333輛，對於全球R8車迷而言，確實珍貴，而售價為22.5萬歐元，折合約180萬港元（未連稅）。

新R8 GT作為R8 V10停產前的告別作兼品牌史上最強後驅，性能表現當然是不會令人失望。所配備的5.2L V10自然吸氣引擎，最大馬力及扭力分別達620PS和565Nm。配上換檔時間更快的全新7前速雙離合器波箱，完成0~100km/h及0~200km/h加速也分別只需3.4秒和10.1秒，極速320km/h。它更首度配備俗稱「甩尾模式」的全新Torque Rear模式，藉由對ECS內的ASR牽引力控制系統控制，實現精確可控的過度轉向，讓駕駛者盡享甩尾過彎的樂趣。為方便駕駛者，只需透過軚環左下方「賽車旗」功能旋鈕，於7個預設級別的後軸扭力作出選擇即可，當中以第7級允許在後軸上打滑的程度最多。

對超跑來說，車重從來都是愈輕愈着數。新版R8 GT在這方面可說是相當出色，其淨車重只有僅1,570kg，相較於去年推出的 R8 Coupé V10 Performance RWD，還要再輕上約20kg之多。這多得多項輕量化手段，當中專屬設計的20吋鍛造輕合金輪圈與適合在道路在賽道使用的Michelin Sport Cup 2高性能輪胎的配搭，在減重方面擔當重要色。此外，採用陶瓷制動碟及帶有CFRP防傾桿的高性能運動懸架亦有助減輕額外的重量。前防傾桿由碳纖維增強塑料製成，連同兩個由紅色陽極氧化鋁製連接桿連接件（可防止腐蝕），減輕了重量之餘，同時並增加了抓地力和轉彎動力。

外形沿用2019年R8款式，不同的是特別配置了新R8 GT專屬車身附加部件，包括借助風洞開發的全車碳纖空氣動力學套件，不止是前分流器、側裙、尾擴散器和尾翼連支架，還有頭泵把兩側的小風刀、尾泵把兩側的導風板。車尾更特別鑲有R8 GT字徽，並跟四環廠徽及極具代表性的V10字徽一樣經啞黑處理。車身顏色採用獨特的啞面Suzuka Gray，另提供Tangorot Metallic 和 Daytona Gray Metallic兩種光面金屬色選擇。內飾方面，刻意跟2010年(即12年前)推出的首款 R8 GT一樣，採用黑色主調配搶眼紅色細節點綴，作為致敬。不止賽車化桶椅和門板繡線，連安全帶、地氈以至LED發光金屬門檻同樣被紅色元素滲透。當然，為凸顯其限量身份，每輛R8 GT的碳纖波箱台均鑲有刻上生產編號。

規格表

車型：雙門兩座位跑車

引擎：V10自然吸氣

容積：5,204c.c.

最大馬力：620PS

最大扭力：565 Nm/6,400-7,000rpm

驅動：中置引擎、後輪驅動

傳動：七前速雙離合器波箱

0~100km/h：3.4秒

極速：320km/h