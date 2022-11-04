林家棟鼓勵新血參與創作　麥浚龍寫劇本「還債」

藝人林家棟以電影發展局委員身份出席「香港電影新動力」啟動禮，大會宣布將推行亞洲文化交流電影製作資助計劃，以及串流平台內容開發計劃。他透露自己有就兩項新計劃給予意見，目的在鼓勵更多新血參與創作，尤其串流網絡平台愈來愈流行，想給予他們不同平台去嘗試及發揮，問他會否有興趣參與甚其中？他稱在串流平台內容開發計劃中，入圍團隊最多有120萬劇本開發費，他說：「聽到個編劇酬勞咁高，真係令人心動。串流平台睇吓啱唔啱做，唔排除可能性。（你進攻網劇，會唔會自己演出？）都冇所謂，睇吓劇本適唔適合我做，冇得勉強。」

至於亞洲文化交流電影製作資助計劃，他指有兩個方向，一個是在外地取景，跟外地團隊合作，另一個是外地團隊來香港拍片：「其實呢30年我哋都有去外地拍嘢，但近10年少咗，所以想重新出發，同唔同國家及地區嘗試更多可能性，重點係擴寬大家視野。（想吸引多啲人才來港拍攝？）呢個必然，我一開始諗，如果有是枝裕和呢個級數嘅導演咁就好。（防疫政策會有影響？）影響不大，因為已經咁多年，大家防疫意識高咗，我哋會跟足政府防疫程序。（覺唔覺得香港太多防疫程序？影響外地團隊來港拍攝？）呢個冇辦法，香港太人口稠密，我試過喺室內百幾二百人一齊開工，嗰種恐懼係有，牽一髮動全身，我惹到人我都過意唔去，所以覺得個防疫措施係暫時適用。」

同場的麥浚龍稱由於由其執導的電影《殭屍》是跟日本監製合作，故今次主要來分享這方面經驗，他表示會研究新頒布計劃，是否適用於舊電影人：「問咗原來係可以。（有諗住申請？）有興趣，《殭屍》係10年前，當年冇咁多基金幫助，同未有咁強串流平台，依家呢個世代去做導演比我當年幸運好多，所以係期待。（有冇興趣攻串流平台巿場？）串流平台只係其中一個渠道，係兩種唔同觀感，我算係舊式人，80年代只有LD、VHS，但最大樂趣都係去電影院，《殭屍》呢部電影，我喺後期睇過1,000次，我喺戲院睇，到上映後喺串流平台見到個觀感好唔同，串流平台係我感興趣嘅渠道，但我係好支持電影院。」

他表示去年專注音樂創作，今年要還影視債，會有跟串流平台合作，正在寫劇本中，但未能透露詳情。另外，問到其導演的新片的製作情況，他說：「作為導演係差唔多做晒，係仲有後期要處理，至於定檔期要問投資方同發行商，我係技術上。（後期預計做幾耐？）首先演員配音係一個問題，因為之前疫情影響，演員Travel係一個問題，依家情況好啲要睇吓個期，特技、配樂都要夾，後期工序剩番3成。（你期待面世？）我睇到麻木，我係期待快啲同觀眾見面。」