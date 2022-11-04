本日日本：瑪利歐最新潮錶　亮背光燈贏1UP蘑菇

就算你並非電玩迷，相信亦毋須向你介紹《超級瑪利歐兄弟》（Super Mario Bros.）這款誕生於1985年、堪稱家喻戶曉的電子遊戲吧！多年來《超》除了不斷有新的續篇電玩推出外，相關的聯乘產品亦多不勝數，即將於11月11日便會推出與G-SHOCK 聯手開發、以主角瑪利歐挑戰關卡模樣來設計的錶款「DW-5600SMB」。新錶以 G-SHOCK一大代表錶款「 DW-5600」作藍本，錶圈採用了瑪利歐的主打色紅色，而錶盤則是地面關卡背景的天空藍，並隨處可見代表金幣的金色，加上錶帶還有多個重複的瑪利歐圖案，相當醒目搶眼！此錶的另一大噱頭係亮起背光燈時會顯示獲得 1UP 蘑菇的瑪利歐，錶底更雕刻了遊戲失敗時的瑪利歐模樣，可謂處處都有亮點！此外，這款手錶具有防震構造，並配備如 20 ATM 防水、多重響鬧和報時等功能，可謂內外兼備。於Casio網店及各大錶鋪有售，售17,600日圓（約HK$933）。