早前美國天后Taylor Swift推出了第十張大碟《Midnights》,專輯推出未夠24小時已打破了音樂平台單日最高播放紀錄。這次專輯收錄了13首歌曲,同時透過歌曲講述人生中13個無眠夜晚的故事。其中一首歌曲《Bigger Than The Whole Sky》的歌詞被網民懷疑是暗示曾秘密流產,歌詞寫到:「再見再見再見/你比整個天空更廣闊/你不只是一段短時間/我有很多值得懷念的/我有很多失去的/我永遠無法與你見面/去看到你可以變成的樣子」,引起極大迴響。

過往Taylor Swift推出的專輯都有很好的成績,例如:第5張專輯《1989》的歌曲《Blank Space》MV觀看次數高達30億次,這次盤點Taylor Swift 5張最高銷量專輯,你可知那一張?