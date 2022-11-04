就是青春︱陳柏宇關心妍做星級樂迷　點評參賽者

HOY TV選秀節目《就是青春》將於明晚（5日）播出第5集，承接上集繼續進行第二輪淘汰賽，並由關心妍、「YOUnion」團長陳柏宇擔任「星級樂迷」，點評參賽者的表現。

其中曾琸庭（Alice Tsang）、林曉蕙（Candice）與梁樂童（Stephanie）被製作組安排以「期間限定女團」形式上陣作賽，前兩者負責跳舞、Stephanie則負責獻Sing，惟三女對安排不滿意，認為夾硬把她們湊在一起，期間眾人亦沒有團隊精神，十足一盤散沙，備戰過程中亦沒有好主動約出來練歌、排舞，Stephanie賽前自言對今次組合沒有信心：「直至綵排前一日，練舞練到凌晨，我大喊咗一餐，大家氣氛情緒都好低落，我係企定定唱，佢兩個好似Dancer咁，完全唔似一Team人，佢兩個都講咗幾次話覺得我哋今次會輸。」

雖然賽前自嘲一盤散沙，但賽後卻獲得好評，其中關心妍表示：「覺得Stephanie把聲好好聽，但係要畀多啲表情，整體表現好Fresh、好Young。」陳柏宇亦大讚：「今日表演比我想像中好好多，冇咗Alice、Candice似Dancer嘅感覺，佢哋畀到感覺我，係好Enjoy個舞台，同埋帶動到氣氛。」自小便想成為偶像的Alice出戰跳舞回合，受訪時表示即使家人反對自己向演藝路進發，她也會堅持夢想，故表演加插多個高難道動作，獲關心妍大讚自信十足，不過Alice將面臨隊員被淘汰，還於比賽期間突然流淚，表示好想留住每一位。