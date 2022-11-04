復工拍劇！AK消瘦承認情緒不穩　否認MIRROR散團傳聞

MIRROR 12子已全面復工，今日（4日）副隊長江𤒹生（Anson Kong)和邱傲然（Tiger）為ViuTV新劇《打天下2》開工拜神，現場所見AK明顯消瘦，但精神不錯，時面帶笑容，Tiger就較肅穆、笑容欠奉。自從7月紅館演唱會發生嚴重事故後，12人一直休團，AK表示這段時間有充夠休息，大家各有方法過，各有得着，現已平復心情，早在10月開始已為新劇準備和訓練，Tiger稱期間不開心一定有，今日第一日開工的他，覺得有機會出來工作，見到很多人感覺舒服好多，可以傾偈舒壓。

對於不少粉絲都擔心AK情緒受困，他承認這兩個月情緒不穩：「係事實，所以我離開咗TG group，清理一吓，本來好小事，只係想靜一靜，集中工作。」這段期間無發噩夢，但消瘦不少，他說：「呢套劇運動量大，消耗好多卡路里，以前30吋腰，依家得28吋，同Tiger一樣，劇組都叫我唔好再瘦落去，啲褲都唔啱着。」提到公司遲遲唔出來交代，網民痛心12子成為磿心，AK表示與12子和公司有溝通，大家慢慢進入工作嘅節奏，有人想唱歌，有人想演戲，有唔同計劃，稱政府未出調查報告，所以公司才未能出來交代，「有啲法律上問題未講得住，公司同我哋知道嘅嘢都差唔多，都係要等報告出。」Tiger稱：「從來唔覺得公司龜縮，公司好錫和好照顧我哋，唔係唔講，係唔講得，依家重要係做好自己，做個好人。」

Ak知道大眾、朋友和家人都好關心事件進展，他說：「事發當日我哋喺現場，花姐以經理人身份坐上控制台，令運作更加順利，係保護我哋，我哋係知。」他透露有與其他Dancer溝通過，對於至今MIRROR都無人探望過嚴重受傷的李啟言（阿Mo），AK稱一直好想探對方，但鑑於醫院條例不容許太多人探病，若視像的話，也需要配合病房的作息時間，現只透過公司與阿Mo家人保持聯絡，等阿Mo情況好轉些會再作安排，但就透露有見過其餘兩位傷者Zisac和阿峯傷者。早前傳出MIRROR散團，AK稱傳聞與事實相差好遠，「我哋12子好珍惜公司畀嘅機會，件事發生生12仔有一齊有傾過，大家變得更團結，同埋都未有咁快要續約。」

另外，近日AK與電台DJ麻利疑譜出姊弟戀，他直接否認拍拖，「唔係，係好朋友，我唔知點解釋好，同麻利識咗好耐，因為我ONE PROMISE嘅Anton之前領養咗隻狗，我未養過狗好多嘢唔識，成日要問麻利亞，10月開工拍劇，未必照顧到狗，都搵麻利亞幫手，我阿媽都有幫手。」至於手臂上的M字紋身，也不是為任何人，「我成手都係為屋企人，紋晒家人嘅生日和星座，我呢對係屋企人手臂（會為女友紋身？）唔到結婚都唔會做。」