﻿﻿【美女饕廚】跑馬地鐵板燒篇

我之前曾介紹過尖沙咀、荔枝角、中環和大坑等地區上非常出色的鐵板燒日本料理，而今日再為大家介紹一家位於跑馬地馬會會所內新會的鐵板燒餐廳。這裏只有一張枱，所以極難預約，可以說一位難求！感激美女好友安排，能在這裏享受用餐體驗。

餐廳除了選用季節性的高品質食材外，還十分注重用餐流程節奏，服務態度專業，細心講解每一道菜的細節。

鐵板燒料理的概念是由廚師使用專門的烤鍋鏟在加熱的鐵烤架上準備一系列食材，然後將一組組菜餚配在一起，而這道料理的美妙之處是在於每位廚師的創意性，把他們自己創造的每一款「藝術品」帶到餐桌上，不同的烹調配搭風格，能帶給食客驚喜，這就是鐵板燒的獨特體驗。

先來一杯熱茶，鑄鐵茶具別致，茶葉經過茶藝師細心挑選。套餐一共有13道菜，前菜為白昆布浸番茄和北海道生粟米。而第二道菜是花咲蟹，蟹肉肥美富有彈性，味道鮮甜濃郁。

第三道菜是海帶目牛油煮新鮮北海道大帆立貝。第四道菜是右口魚，魚身味較淡，但其鰭肌（右口魚邊）卻散發出誘人的香氣。先用火輕炙把油香逼出，再添上魚子醬乾來提升鮮味，入口即化，魚香充滿整個口腔。

第五道菜是來自島根縣的黑鮑魚，配上柚子昆布汁。而第六道菜是伊勢龍蝦，醬汁稍濃了一點，蓋了一些龍蝦的甘甜。第七道菜是蔬菜籃，蘸自家製麵豉醬吃，清甜可口。大大盤時令蔬菜盡在眼前，十分奪目吸睛。

第八道菜是梅酒紫蘇冰，減膩一流，清一清口腔來為下一道菜作準備。第九道菜是A5和牛柳，煮至完美三成熟，肉質細緻鮮嫩，入口化而不膩。最後是飯、湯、水果籃和甜品。

Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）