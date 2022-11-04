小S細女中招發燒41.9度　擔心喊濕口罩

台灣女星徐熙娣（小S）與老公許雅鈞結婚多年，育有3個寶貝女兒許曦文、許韶恩及許曦恩，其中細女許曦恩（許老三）最為古靈精怪，時常讓小S拿她沒辦法，不過，日前小S受訪時透露許老三之前中招發高燒至41.9度，讓她擔心到哭濕整個口罩。她說：「雖然都是女兒，但我覺得自己變成母親的時刻其實非常的少，好像只有在她們很脆弱的時候我才會有母親感。」

此外，日前好友晒出小S與家姐大S（徐熙媛）、具俊曄及S媽聚會合照，S媽與具俊曄首度同框引發熱議，小S今日（4日）出席活動時被問到媽媽跟姐夫關係有否拉近時，她說：「最近這1、2個月，我覺得我媽已經偏嗨了，之前第一次見面還有點嚴肅，然後慢慢微笑到可以聊天。」而S媽現在見到具俊曄更會用韓文叫他「兒子」。

日前賈永婕PO出大S照片，沒想到網民指「大S是胖了嗎」，甚至還有人說「以為是S媽」，種種人身攻擊的留言，讓小S為姐姐抱不平說：「我只能說網友是瞎了狗眼，你們自己難道不能判斷是燈光的問題，而且人明明是漂亮的啊，那張照片其他人也沒有好看到哪裏去。」認為賈永婕可能不想惹麻煩而速速刪文。