秘書太好色　社長最得益

所謂工字不出頭，不知幾多打工仔都想過吓老闆癮！AV業界資深人士神仙乙就表示，做老闆雖然有好多事情要處理，但係可以請番個秘書幫手，不過喺現實中一定請唔到日本AV嘅美艷秘書，佢哋除咗公事，連社長嘅身體都照顧埋，能夠請到佢哋真係冇投訴！

滿足慾望

喺片廠大人之劇場出品嘅《我的妻子被迫擔任總裁的秘書》中，岬奈奈美嘅老公係小企業老闆，由於經營不善搞到公司面臨倒閉，惟有向大企業嘅老闆中田先生求助。原來中田一向都垂涎奈奈美嘅美色，於是就以聘用佢為私人秘書作為條件，老公為保公司只好答應。中田同奈奈美朝夕相對，終於成功將阿妹溝到手，除咗成日喺社長室激戰外，更安排佢去招呼其他生意夥伴，不過阿妹一啲都唔抗拒，皆因佢本身係飢渴慾女，正好滿足佢旺盛嘅慾火。

代夫贖罪

同樣係由大人之劇場推出嘅《唾液混合密室接吻社長室》入面，蜜美杏係一間公司嘅社長秘書，由於生得靚女，工作又認真，一向都深得同事們嘅愛戴。後來，男同事安藤成功溝到美杏，仲求婚成功添，之但係就令到社長不滿又妒忌！有一日，安藤因為犯下錯誤，所以社長就要求美杏獻身代老公贖罪，杏妹為咗保住老公份工，惟有答應，喺社長室同社長由朝砌到晚。

任由玩弄

Glory Quest推出嘅《被討厭的老人社長騷擾的美人秘書》，講述紺野光同爸爸喺同一間公司工作，光妹係女秘書，而爸爸就係部長，公司社長雖然係老人家，但係佢人老心不老，對光妹嘅美色以及絲襪美腿相當有興趣，於是就喺飲品落下蒙汗藥，趁光妹昏睡後就為所欲為，光妹雖然好討厭呢個老頭子社長，但礙於保住自己同爸爸嘅飯碗，只好任由社長玩弄，每日被迫服侍呢位老人家。