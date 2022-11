《聲夢2》遇海外強敵！冼靖峰外援助陣冧暈劉詠彤

TVB《聲夢傳奇2》將於明晚(5 日)起,一連兩周六推出《聲夢傳奇2海外踢館賽》,屆時《聲2》畢業生,將與來自馬來西亞及澳洲的《聲2》優勝者攜手踏上聲夢舞台,以歌聲會知音,為觀眾炮製精彩又好玩的音樂饗宴,並向昔日經典節目《翡翠歌星賀台慶》致敬。是次音樂饗宴,由森美夥拍《聲夢》畢業生潘靜文(Sherman)及張馳豪(Aska)擔任主持。

由《聲夢 2》畢業生包括「傳奇新星」得主任暟晴(Jasmine)、亞軍黃洛妍(Janees)、季軍趙紫諾(Sabrina),獲「優秀表現獎」的 XiX,包括莊殷玥(Vici)、劉芷君(Aster)、梁善知(Crystal)、繆昀希(Charlotte)、鄧曉殷(Kiele)、楊秉頤(Caitlin),以及獲「導師推介 超越進步獎」的劉詠彤(Angel)及文佐匡(Sean),及趙小婷(Pamela)組成7人「本地薑」隊對戰由馬來西亞冠軍彭詡越(Xair)、亞軍梁宸語(Zev)、季軍王紫薇、第四名陳泓升(Vincent)及第五名潘乾政(Zentson),及全澳洲總冠軍孫佳利(Lorraine)及總亞軍蔣沁忻(Gina)組成的 7人「海外優勝者隊」,展開一場「友誼第一」的踢館賽,並請來7位來自不同界別的專業音樂人擔任評審。

明晚播出一集內容精彩,兩隊除有對唱 PK,還有合唱及獨唱PK,《聲夢》師兄 Aska 及冼靖峰(Archie)更化身「外援」,分別與 Zentson 及 Angel 合唱《刻在我心底的名字》及《紀念日》。當中Angel與Archie 雖是首度合作,但全程勁有火花,二人不但為歌曲加插不少惹笑「互動」,結尾深情互望畫面更是引爆全場歡呼聲!對於「孖 A 」表現,《聲夢 2》總監郭偉亮點評:「Angel好唔自然唱得,佢係咁望住Archie,Archie就好自然,但就係咁迴避Angel,我唔知佢哋私底下有咩感情!」評審譚國政則指二人「視覺效果」吸引,並大讚 Archie 唱功正。

明晚另一亮點是全澳洲總冠軍Lorraine及馬來西亞冠軍Xair 首度在香港觀眾面前展現歌唱實力,二人分別獻唱《Can't Take My Eyes Off You》及《囍帖街》。在澳洲布里斯班長大的Lorraine,一站在台上即展現超強霸氣,舉手投足亦充滿自信,獲評審陳潔靈讚不絕口:「佢外形好靚,Phrasing 好好,低音好有 Sex Appeal,好知道點樣運用自己把聲。我好想追住聽你點去處理首歌,會好 Look Forward 去睇你同聽你。」

至於四歲學 Hip Hop、小學學中國舞,並曾接觸 K Pop 及街頭爵士舞的 Xair,這次未有選擇擅長的跳唱歌曲,並挑戰獻唱非母語的廣東話歌曲。擁有一把溫婉甜美聲音的 Xair,亦獲評審連環正評。陳潔靈:「廣東話唔係你母語,變咗演繹歌曲時嘅內涵未去到好足,但我好期待你唱國語,相信你表達能力會高好多。」《囍帖街》作曲者郭偉亮,亦大讚Xair唱出自己風格:「後面佢出大啲力同用多啲氣去唱,同原唱者好唔同,好有自己風格。」

Lorraine與Xair早前接受專訪時,異口同聲笑言最害怕遇到的《聲夢 2》對手是 Janees,大讚 Janees歌唱實力非凡。Janees明晚一集亦有上台獻唱,與全澳洲總亞軍Gina PK對唱《愛是永恒》,並連環獲黃敬佩與張佳添正評。黃敬佩:「Janees 冇咗壓力,水準返番嚟,澎湃聲落番去氣聲嗰度,令人聽得好舒服。」張佳添則指:「Janees 音色好靚」。