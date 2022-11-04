《聲夢2》遇海外強敵！冼靖峰外援助陣冧暈劉詠彤

TVB《聲夢傳奇2》將於明晚（5 日）起，一連兩周六推出《聲夢傳奇2海外踢館賽》，屆時《聲2》畢業生，將與來自馬來西亞及澳洲的《聲2》優勝者攜手踏上聲夢舞台，以歌聲會知音，為觀眾炮製精彩又好玩的音樂饗宴，並向昔日經典節目《翡翠歌星賀台慶》致敬。是次音樂饗宴，由森美夥拍《聲夢》畢業生潘靜文（Sherman）及張馳豪（Aska）擔任主持。

由《聲夢 2》畢業生包括「傳奇新星」得主任暟晴（Jasmine）、亞軍黃洛妍（Janees）、季軍趙紫諾（Sabrina），獲「優秀表現獎」的 XiX，包括莊殷玥（Vici）、劉芷君（Aster）、梁善知（Crystal）、繆昀希（Charlotte）、鄧曉殷（Kiele）、楊秉頤（Caitlin），以及獲「導師推介 超越進步獎」的劉詠彤（Angel）及文佐匡（Sean），及趙小婷（Pamela）組成7人「本地薑」隊對戰由馬來西亞冠軍彭詡越（Xair）、亞軍梁宸語（Zev）、季軍王紫薇、第四名陳泓升（Vincent）及第五名潘乾政（Zentson），及全澳洲總冠軍孫佳利（Lorraine）及總亞軍蔣沁忻（Gina）組成的 7人「海外優勝者隊」，展開一場「友誼第一」的踢館賽，並請來7位來自不同界別的專業音樂人擔任評審。

明晚播出一集內容精彩，兩隊除有對唱 PK，還有合唱及獨唱PK，《聲夢》師兄 Aska 及冼靖峰（Archie）更化身「外援」，分別與 Zentson 及 Angel 合唱《刻在我心底的名字》及《紀念日》。當中Angel與Archie 雖是首度合作，但全程勁有火花，二人不但為歌曲加插不少惹笑「互動」，結尾深情互望畫面更是引爆全場歡呼聲！對於「孖 A 」表現，《聲夢 2》總監郭偉亮點評：「Angel好唔自然唱得，佢係咁望住Archie，Archie就好自然，但就係咁迴避Angel，我唔知佢哋私底下有咩感情！」評審譚國政則指二人「視覺效果」吸引，並大讚 Archie 唱功正。

明晚另一亮點是全澳洲總冠軍Lorraine及馬來西亞冠軍Xair 首度在香港觀眾面前展現歌唱實力，二人分別獻唱《Can't Take My Eyes Off You》及《囍帖街》。在澳洲布里斯班長大的Lorraine，一站在台上即展現超強霸氣，舉手投足亦充滿自信，獲評審陳潔靈讚不絕口：「佢外形好靚，Phrasing 好好，低音好有 Sex Appeal，好知道點樣運用自己把聲。我好想追住聽你點去處理首歌，會好 Look Forward 去睇你同聽你。」

至於四歲學 Hip Hop、小學學中國舞，並曾接觸 K Pop 及街頭爵士舞的 Xair，這次未有選擇擅長的跳唱歌曲，並挑戰獻唱非母語的廣東話歌曲。擁有一把溫婉甜美聲音的 Xair，亦獲評審連環正評。陳潔靈：「廣東話唔係你母語，變咗演繹歌曲時嘅內涵未去到好足，但我好期待你唱國語，相信你表達能力會高好多。」《囍帖街》作曲者郭偉亮，亦大讚Xair唱出自己風格：「後面佢出大啲力同用多啲氣去唱，同原唱者好唔同，好有自己風格。」

Lorraine與Xair早前接受專訪時，異口同聲笑言最害怕遇到的《聲夢 2》對手是 Janees，大讚 Janees歌唱實力非凡。Janees明晚一集亦有上台獻唱，與全澳洲總亞軍Gina PK對唱《愛是永恒》，並連環獲黃敬佩與張佳添正評。黃敬佩：「Janees 冇咗壓力，水準返番嚟，澎湃聲落番去氣聲嗰度，令人聽得好舒服。」張佳添則指：「Janees 音色好靚」。