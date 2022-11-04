張振朗默默做揾真銀　目標儲錢養「三奶」

藝人張振朗之前被封「地獄黑仔王」，但近年行運，除了部部劇都反應不錯，近日更擔任大型健康產品任代言人。憑著個人實力上位，實行默默努力揾真銀，望能儲錢養「三奶」。

今次獲邀成爲健康產品代言人，張振朗坦言感到受寵若驚，皆因該品牌以往的代言人一直由女性擔任，包括多年用家毛姐毛舜筠和胡定欣等，今次合作可說是品牌的突破。張振朗坦言是次拍攝要演繹出都市男性的艱辛與挑戰並沒有太大難度，全因入行前都有做過不同工作，深明打工仔之苦。他提到自己踏入3字頭後，活力明顯較年輕時下降，連放工去做運動都唔願去，知道是時候要照顧好自己身體。為廣告畫面更有可觀性，他特意花一個月時間操Fit上陣，狀態fit到爆。

談到近況，張振朗指自己近期有新愛好：「剛開始跑步呢個新興趣，無奈要經常捱夜拍劇，無可能日日跑到。所以我多咗個新習慣，就是食健康產品。」男人都愛車，張振朗除了有一架「大婆」四驅車外，後於2020年購入了價值10多萬港元的「二奶」懷舊電單車。雖然銀包大出血，但自此迷上了「男人的浪漫」。是次擔任代言人揾真銀，有望再「出血」包「三奶」。