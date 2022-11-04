戴祖儀孔德賢《獎門人》玩到癲　目標唔好輸得太難睇

戴祖儀（Joey）與孔德賢（Danny）今晚（4日）為無綫遊戲節目《開心無敵獎門人》進行錄影，在「估嘢食」環節中，Danny要矇着眼背起隊友何慈茵，試食後畀貼士對方估，孔德賢食完鹹蛋再食蝦醬，鹹到他即時噴出來。受訪時，Joey與Danny表示今次是首度上獎門人，感到緊張又興奮，Danny稱最期待玩辣辣壽包，自認吃得辣，幾辣都可以，而Joey則想玩彈遮環節：「每次問啲問題都好似開心大發現咁，我好多泰文都喺呢個節目學番嚟！（你唔怕濕身？）我着咗深色衫，濕極都冇嘢睇，我哋個目標係唔好輸得太難睇。」

另外，Joey剛剛跟吳若希及鄭衍峰由泰國旅行返港，她大晒泰文：「叫人執吓張枱係叫Gap Gap Hi Mo。」大講有味諧音。問到在當地有否艷遇？她笑言：「我都想，我自我感覺良好，我着咗套泰國衫，覺得自己好索，融入當地，但冇人搵我傾偈，只係叫我借一借。」她大讚泰國男生高大靚仔，揚言要到當地發展，又話對泰語很有興趣。至於Danny剛拍完劇集《本尊就位》，瘦了10kg的他透露要實行增肥大計：「我已經約晒朋友食飯，乜都食，仲要報復式生活，有覺都唔瞓，嚟緊世界盃，緊係要搏命睇。」

同場，張振朗表示今次是第二次上獎門人：「上次第一次玩獎門人，喺咁多人面前玩遊戲有啲緊張，希望今次表現好啲。（最驚係乜？）最驚玩口不對心，個口同對手唔同係好難。食嘢同濕身就唔怕，上次食指天辣，初時以為冇事，兩分鐘後先開始嚟料，後勁好大。」另外，提到女友楊偲泳早前到振朗家中為大嫂慶生，被指好事近，他笑言：「未，放心，大家食飯開心吓，向來都有一齊食飯。（幾時計劃結婚？）暫時都未有計劃，工作為上，事業仲未有成。（長輩冇催婚？）家人冇催，佢哋都想我喺事業上衝刺吓先，我都仲後生。」

講到今年振朗在工作上較靜，他坦言今年只拍了一套劇，加上之前到了內地一段時間，他稍後會開拍新劇，並需要為此而操肌，問他有否留意台慶劇？他說：「我有睇，《超能使者》好好睇，所有人都做得好好，《下流上車族》入面林敏驄做得好Surprise，我都好鍾意《美麗戰場》阿Bob（林盛斌），佢個角色咁富貴，根本係演佢自己，我成日都叫佢做阿爸，有乜事就捐晒畀我。我想貼晒咁多套，反正唔關我事，佢哋自己打鑊甘，（視帝）我貼陳山聰，好Respect佢，兩個演角色都好唔同。」