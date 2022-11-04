水擘擘Vs水晶晶　邊個最吸睛？

睇泰國索網紅可以學泰文？梗係得啦！佢哋仲好慷慨展露埋事業線，滿足埋大家嘅眼球添！今日就搵嚟兩位巨乳泰國索女比併，佢哋分別係「水擘擘」嘅Viwi Nattaphat同「水晶晶」嘅Munkaw，睇吓邊個最吸睛啦！

甜美激凸

用「水擘擘」嚟形容Viwi Nattaphat就最貼切，因為其意思係指好漂亮咁解，大家只要睇過佢喺社交平台上分享嘅寫真照，相信大家都會認同，事實上，佢確係天使與魔鬼嘅混合體。

現居於泰國清邁嘅佢，五官標致，而且甜美可人，尤其係性感嘅嘴唇更係誘人，加埋白皙嘅肌膚，老實講，佢嘅樣貌真係同一般嘅泰國女郎有相當大嘅分別。不過講到吸睛，當然係佢擁有一副前凸後趷嘅身材，尤其係一對激凸車頭燈，無論係換上比堅尼定低胸衫都會露出令男士流晒口水嘅深溝。雖然Viwi經常着比堅尼示人，但佢話其實並非單純騷身材，皆因佢鍾意玩水上活動，好享受玩到濕身嘅感覺喎！

Viwi Nattaphat

年齡：25歲

身高：163cm

三圍：34D-24-35

童顏巨乳

泰文「水晶晶」都係指靚女咁解，套用喺Munkaw身上只係啱咗一半，如果想更加貼切形容嘅話，應該稱佢做童顏巨乳至啱！現居於泰國曼谷嘅佢，天生麗質，樣貌清純甜美，予人鄰家女孩嘅感覺，但係胸前卻擁有一對脹卜卜嘅白滑巨乳，呢種樣貌可愛加胸悍嘅配搭，充分演繹出童顏巨乳嘅真諦！此外，佢曾經獲選為泰國十大話題美女，絕對係男士心目中嘅女神呀！不過相信大家都估唔到，原來佢今年已經30歲，以輕熟女之齡卻仍有童顏嘅外形，試問點會唔令人驚訝呢？

事實上，Munkaw深明自己嘅吸睛位喺邊，故此經常以波會友，中門大開、側漏、倒奶全部都應有盡有，佢表示希望大家能夠見識到佢對胸器嘅實力，如此一流吸睛效果，難怪佢嘅人氣會咁強勁啦！

Munkaw

年齡：30歲

身高：164cm

三圍：34D-23-34

第1回合

鬥氣質

如果有睇過Viwi Nattaphat同Munkaw喺社交平台上分享嘅靚相，會發現前者嘅氣質優雅，而後者則散發出可愛嘅鄰家少女味道，而兩人亦好識得喺穿搭上，展現自己獨有嘅氣質，加上令人眼前一亮嘅車頭燈，可謂各有魅力。

第2回合

鬥胸器

雖然Viwi Nattaphat嗰對車頭燈，前睇側望都咁吸睛，輕輕一夾就唧出深溝相當誘人，但相對Munkaw嚟講卻係少咗啲啲澎湃感，無他嘅，因為Munkaw對燈唔少稍勝一籌，而佢嘅自拍相亦經常特寫心口，胸奴迷梗Like啦！

第3回合

鬥人氣

網紅唔係人講嘅，邊個粉絲人數夠多，先至係稱得上人氣王。Viwi Nattaphat兩個社交網合共有逾100萬粉絲，之但係Munkaw仲厲害，兩個社交網合共有接近200萬粉絲，莫非童顏巨乳真係更吸引？

Munkaw獲勝

雖然Viwi Nattaphat同Munkaw都係巨乳網紅，但前者主打優雅及姊系魅力，而後者則以童顏巨乳為賣點，兩人都各有魅力，不過如果要揀，小弟會鍾意Munkaw多啲，因為童顏巨乳始終都係最吸睛，而佢仲踩入埋Cosplay界，以好多唔同性感造型示人，令人大飽眼福。