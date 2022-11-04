拍檔險遭浪捲走　何泳芍機警救生

無綫小花何泳芍（Honey）早前偕李天祥拍潛水節目驚險處處，先是拖「鬼網」期間遇上大風浪，喪踢20分鐘仍原地踏步，正當她拚命游近船邊之際，拍檔卻險遭大浪捲出海，幸最終有驚無險，不過經歷生死一刻的她仍有餘悸。

myTV SUPER原創綜藝節目《潛．規則》，由潛水經驗豐富的Honey、魏韵芝（Joyce）、李君妍、葉泓聲（Gordon）及古天祥擔任主持，除了透過節目體驗職業潛水員的辛酸，亦會介紹香港潛水熱點，包括半月

灣天池、尖洲、果洲群島、火石洲及燕子岩等。製作組出動4K鏡頭拍攝，務求把海底最美一面呈現觀眾眼前。

魏韵芝上船即嘔

說到最驚險一幕，就是一行人在海底收拾「鬼網」，原本相當順利，惟回程時遇上大風浪，因水流急速，眾人進退兩難。Honey昨日受訪，提起當日經歷仍有餘悸：「平時會有架細艇拖我哋返去，但當日太大風出唔到隻艇，所以要同天祥師兄踢住腳，拖住半噸重嘅鬼網上潛水船，都踢咗成20分鐘，真係差唔多暈低咁滯，踢極都係同一個位。」幾經辛苦才游到船邊，但他們排隊上船準備放下裝備之際，緊隨Honey後方的天祥突然被水流捲走，Honey見狀火速重穿蛙鞋，跳入海中協助，慎防天祥愈捲愈遠：「好在有專業教練在場，我哋後來都安全上番嚟，大家真係抹一把汗！同埋Joyce一上船就嘔，因為實在太大浪。」經過今次生死體驗，加上相處了幾個月，眾人已成為出生入死的夥伴，Honey笑言是拍攝此節目的最大得着。

此外，節目首集請到香港自由潛水紀錄保持者Chris Cheung，指導Honey及天祥自由潛水及水下獵魚技巧。而Gordon在水中是愛搞怪又膽小的人，更因緊張致耗氧量高，獲得「暴龍」的稱號，不過拍攝節目後，他的潛水技術已有所提升。