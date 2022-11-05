【是日通勝】

農曆十月十二

壬寅年 庚戌月 壬戌日

吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、晚上7時至9時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午3時至5時

宜：祭祀、會友、移徙

忌：開渠、動土、穿井

幸運方向：坐南向北

幸運數字：10、28、33、42

幸運顏色：銀、白

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：財力有限就別充闊佬，否則有可能陷入財困。

金牛座：謀事只要盡力而為，運滯的影響可減至最低。

雙子座：幸福指數無人能及，身邊人也能沾染到旺氣。

巨蟹座：得天時地利人和，易實現夢想，繼續努力吧！

獅子座：投資宜採取保守策略，勿沾手高風險項目。

處女座：思路清晰，做事態度認真踏實，臨危不亂。

天秤座：趁順境時裝備自己，為迎接未來挑戰做準備。

天蠍座：迎來倒霉的一天，只要沒做虧心事就不用怕。

人馬座：身心狀態不錯，趁周末放鬆自己，養精蓄銳。

山羊座：身處逆境要保持開朗，提防負能量拖垮健康。

水瓶座：財運欠佳，處理錢銀問題要打醒十二分精神。

雙魚座：心態正面，別人願意親近，運勢也會好起來。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）虎 偏財旺

（跌）龍 狀態差

鼠：面對困難要盡力解決，切勿逃避責任。

牛：心不在焉，建議晚上待在家中整理雜物。

虎：偏財運強，出外購物易買到超值貨品。

兔：不乏求財機遇，與人合作投資有利可圖。

龍：是日沖煞，身心狀態差，做事效率低。

蛇：單身者加把勁，易跟心儀對象修成正果。

馬：腦筋轉數快，公事上的意見易搵到知音。

羊：金錢運差，一時大意可招致破財收場。

猴：人緣不錯，約朋友出去玩，可放鬆身心。

雞：受怕輸心態影響，行事作風舉棋不定。

狗：社交運強，適合聯誼會友，有好事發生。

豬：運勢起伏，脾氣變差，人際關係出問題。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

金牛座月食

大部分人都感受過月亮如何勾動心情，滿月令無數詩人寫下膾炙人口的作品。占星學上的月亮，就是心的代表，主管着情緒、安全感和潛意識。11月8日傍晚，在香港可以看到發生在金牛座的月全食。

月食發生在太陽、地球、月球在同一條直線上，在月亮通過地球的影子時，人們就會見到明亮皎潔的滿月慢慢被黑影侵蝕，直至成為一輪紅月亮，最後黑影退去，月亮復明。由於月相常規被打破，月色如血，古人也叫月食作血月。

月亮代表你的心，滿月就像這個心之水杯載滿了，是時候倒掉舊情舊事。月食是一個加強版的滿月，代表冥冥中有一種力量逼你放棄一些你依戀執着，卻妨礙你的成長的事物。今次月食發生在天性固執的金牛座，代表這次的清理，跟金牛座所主管的物質資源有關。說到物質資源，很多人第一時間想到的就是錢，其實錢只是其中一個表現形式，任何讓你感到有價值的物品（可以是一件衣服或者一支筆），或者能讓你換取這些價值物品的東西（如禮券或代幣）也屬於此項。金牛月食所強調的是，對物質的依戀不應該成為你故步自封的障礙，必要時斷捨離會讓你的人生活得更輕鬆。是時候去問自己，物欲的追求有否令你身心滿足？你的心靈是否還有更深層的需要？

月食代表你要善待自己的心，善用此時為人生排毒，預留空間給真正有益的事物。