馮盈盈音波功失靈　丁子朗如常大覺瞓

藝人丁子朗、馮盈盈、黃庭鋒、馬貫東、黃婧靈(波波)、彭慧中日前於將軍澳一間幼稚園為無綫新劇《妳不是她》拍攝，由於劇情講述眾人前往欣賞馬貫東、彭慧中的兒子表演，現場小朋友甚多，故拍攝時都要較需時，一班演員都相當有耐性，不過朝早便開外景的子朗未正式拍攝時竟坐着瞌眼瞓，坐在馮盈盈旁邊「釣魚」！

子朗受訪時笑言因為朝早太早外景，故有點兒眼瞓，說到他坐於「音波功」強勁的盈盈身旁都居然沒有被嘈醒時，他笑言:「我又完全Feel唔到啲波音，佢都好正經，拍起上嚟大家都有火花，我覺得盈盈都好正，大家都有一段時間冇見，我同佢同年參選香港小姐、香港先生，之後中間都冇合作過，直到依家。今次我個角色係一個大細路，大唔透嘅𡃁仔，所以都幾好玩，幾輕鬆。」子朗又指劇中有一幕他與盈盈拍拖、胡楓(修哥)與羅蘭又同場拍拖的場口，子朗大讚修哥謂:「真係好正，修哥到依家都非常幽默，氹得18至90歲嘅羅蘭姐都好開心，呢啲真係要學習一下。」

而馮盈盈受訪時亦指自己向來拍劇時都比較靜，不會多出聲說話，她謂:「因為呢套劇劇情有好多內心戲，成日要醞釀情緒，我要專心入戲，所以平時會靜靜地喺一邊聽音樂、睇劇本嚟投入角色，唔多同其他們講嘢，好多時間都係自己沉思，喺自己世界入面，因為唔想分神影響表現。」

至於劇中喜歡盈盈，們又周圍結識女仔的黃庭鋒被大家指是「溝女擔當」不過庭鋒笑言自己是「少布擔當」，因為劇中飾演健身教練的他，經常要着背心上陣。他受訪時謂:「初初睇劇本都嘩咗一聲，我未做過呢啲角色，比較花弗，佢內心冇乜安全感，比較孤獨，但會去識唔同女仔，去到學校見到MISS關楓馨又會有興趣。」問到現實生活中是否都經常結識不異性時，他謂:「我係工作狂，亦都好宅，唔使做嘢我寧願留喺屋企打機，好少出街，冇乜去識女仔，所以角色同自己反差好大，咁先好玩，有挑戰性。」