東方日報C1：林鈺洧母含冤30年　怨林俊賢要女驗DNA

80年代當紅小生林俊賢，其前妻Jasmine早前受訪時曾提及他答應共同撫養當年只得8歲的林鈺洧但最後失蹤，對於早年被指家暴，Jasmine則不作回應。林俊賢日前卻在社交平台發聲，指自己當年不顧而去全因財困，至於「家暴」實則是「還手」，而Denice表姑姐Naomi亦留言力撐表哥林俊賢：「說謊的人要吞一千根針。」意指有人講大話。

對於連串是非，原本不想再受訪的Jasmine，日前開腔逐一回應，談到當年的家暴事件，她說：「我只係講唔想回應，已經有咁大反應，佢用『還手』作解釋，係咪想索性扭曲事件反咬對方出手在先？事實佢應該好清楚，第一次動手，我哋討論緊關於我一直要做佢『影子女友』嘅問題，期間我用手推咗佢一下，只不過係一般女性做嘅動作，一啲都唔暴力，但佢就好大反應咁一巴掌打到我飛咗落床。我當時暈咗一陣，有番意識嗰陣覺得好痛，塊面同頭都好似想爆咁，整晚發燒，好痛。我喊咗成晚，第二日去睇醫生，醫生好嚴肅問我需唔需要寫醫生紙畀我報警，我覺得好尷尬，從來冇諗過呢啲事會發生喺自己身上，最後我攞咗藥就走咗。」

心酸出嫁 愧對父親

她續說：「佢（林俊賢）之後睇到我個樣腫晒，就唔敢再動手，但唔代表暴力事件冇再發生。同佢一齊5年，發現意外懷孕，當時佢工作走下坡，仲畀人話有躁狂症，佢就將啲不如意嘅事怪罪於我，嗰段日子佢已經成日鬧我阻住晒，亦唔同意我要個BB，更唔信係意外，話我刻意懷孕綁住佢，仲話我唔會分到佢身家，要我做手術（墮胎）。我做唔出，亦冇要求結婚，係佢擔心傳媒有話柄，先話返英國簽結婚證書。當時乜儀式同慶祝都冇，只係搵咗我爸爸做證婚人，所有嘢一個下晝搞掂。當時我已經好明白佢係一個咩人，但為咗keep住個BB，我所有嘢都配合佢，辦妥結婚證書後，佢只同我爸爸講咗一句：『我請你飲杯嘢。』我諗番起都真係好心酸。」

擸棍發難 驚動警方

她指暴力事件續有發生，Jasmine憶述：「囡囡出世未夠10個月，呢次唔係淨係同我嘈，佢黐線到隊個頭埋去BB床，貼住個女塊面講：『起身啦！你唔好瞓呀，搞成咁，起身一齊講呀！』至於最後一次，亦係我唔可以再容忍嘅一次，當時我哋住喺龍蝦灣一間隱蔽嘅三層屋，冇工人，我好努力湊BB，打點家務同埋煮三餸飯畀佢喺工作房食，當時佢好頹廢，行為開始變得奇怪，有幾晚深夜攞住枝棒類嘅嘢由1樓拉到上3樓，上上落落，到咗第3晚佢喺廳度開到個speaker好大聲，我忍無可忍問佢可唔可以唔好嘈住個女瞓，佢叫我收聲，跟住揮棒想打我，我好驚，即刻返去同個女瞓嘅房鎖門，執晒行李等天光走。呢次我要報警，因為好擔心佢為咗阻止我哋，唔知會做啲乜嘢，當時有成20個警察過嚟，我只係要啲警察保護我同個女離開間屋。」

「佢依然係一個狗男人」

Jasmine重申受訪只是將自己的過去說一遍，並沒有對任何人有任何怨懟，因一切已成過去。不過，當看到應該要道歉的人只想用所謂的「語言藝術」來洗白，她就吞不下這啖氣：「簡單地承認同講句對唔住都做唔到，仲要反咬別人？事實上，如果財政有困難可以直接講，唔需要攞走囡囡照片後就冇下文，選擇失蹤，咁樣對我哋兩母女係『二次傷害』。其實過咗咁多年，估唔到佢依然係一個糊塗漢、狗男人！我知道佢同Denice喺15歲見番面時，佢要求個女驗DNA，我覺得真係對我一個極大侮辱！當年我同佢一齊，成日要匿喺邵氏宿舍度唔見得光，呢啲過去佢好清楚，點解會有驗DNA呢個想法？依家Check咗係佢個女，佢會唔會覺得好慚愧？」她慨嘆暴力事件在社會上時有發生，有第一次自然會有第二次，她明白第一次遇到時應該要走，但她沒有，覺得自己很傻。

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