吳海昕盼到非洲體驗　釗峰對開心有重新定義

歌手釗峰和藝人吳海昕（Sofiee）出席「饑饉30」活動，再次擔任饑饉大使的釗峰在活動上分享當年親身探訪的體驗，曾行足八公里路取水，他說：「因為當地啲水好珍貴，連沖涼唔敢用水，又見證當地小朋友只係玩手製足球已經好開心，呢個體驗非常深刻，令我重新定義何為開心。」

釗峰談到C AllStar將於聖誕舉行音樂會，他表示天氣轉冷，所以預告不會「騷肌」，但希望將會有一part一齊唱聖誕歌並會營造落雪效果添氣氛，又笑指會幫喜歡開騷前吃鰻魚飯的DJ King「鰻魚裏挑骨頭」，以免他再開騷前骾骨。

而Sofiee是首年擔任饑饉大使，她續指以前任空姐周圍飛去不同地方，但原來卻很喜歡到不同地方體驗生活，疫情前她曾一人到緬甸遊歷，當她聽完釗峰當年到非洲進行饑饉之旅的分享，直言希望有機會可以到非洲地方體驗當地生活，切身處地了解當地饑荒人口的需要，藉着今次活動，兩人更了解到當地「零食」泥土餅（不可食用），即向在場人士介紹泥土餅的由來。

兩人坐言起行，輪流擔任星級店長，落力呼籲現場排隊的市民選購物資，將售出物資的收入化成捐款，全數捐到非洲面臨糧荒的國家，更巧合遇到下一更輪班店長。