陳蕾露肩衫下滑勁牙煙　預告年尾頒獎禮唔再露波底

一連兩晚在西九舉行的戶外音樂節，昨晚（4日）頭場請來樂隊Nowhere Boys、歌手陳蕾和組合MC $oHo & KidNey任表演嘉賓。雖然颱風已走，但戶外十分大風及間中有雨粉，幸無礙表演。今次舞台搭建成1樓高的高台，台下展示了名車，Nowhere Boys打頭陣演唱《天外飛仙》時，主音Van情緒高漲，High到站上欄杆上，笑言幸沒有掉下台：「如果跌落部車上面，就要買埋架車。」

MC $oHo & KidNey的蘇致豪及許賢首次獻唱尚未改名的新歌，現場反應一般，但當獻唱Rap歌《係咁先啦》反應十分熱烈。接着輪到陳蕾獻唱新歌《下流社會》，她穿露肩衫上陣，又跳又唱，上衣徐徐下滑，十分牙煙。完騷受訪問時，她稱專登選了與主題色調合襯的裙子，十分清爽，認為上衣好隱陣。說到前日綵排時因落雨關係，要拉起帳幕，幸昨晚天氣不錯，毋須帳幕，演出更有Feel。

已很久無唱戶外騷的她，透露近日走入校園唱校園騷居多，感覺完全不同：「之前去唱一個場，舞台打了白光，又冇耳筒，因為我要唱好有內心嘅歌，白光太光，要訓練到自己唔好畀外界影響。」陳蕾稱學生都好熱情，笑言應該是對所有歌手都如此，自言較受女同學歡迎。接近年尾頒獎禮，問可有信心爭獎？她笑說：「未截止播放，每首歌仲有上升空間，上唔上到台都未知，抱平常心，不過每年都會準備定台詞嘅。」去年她穿上露波底上衣，性感搶Fo，她尷尬稱不習慣身材成為討論焦點，自嘲上年衣着擺烏龍：「好戇居，我屋企照鏡視線水平睇冇嘢，但係攝影師低抄就咁，今年會收斂吓！」